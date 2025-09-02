Çocuklar acı çekiyor

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Gazze’de binlerce çocuğun dünyanın gözü önünde katledildiğini, aç bırakıldığını ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme olanaklarının ellerinden alındığını belirterek, böyle bir tabloda Dünya Barış Günü’nü “kutlamanın” mümkün olmadı-ğını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, dünyanın dört bir yanında savaşların, saldırıla-rın ve çatışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Çocuklara, kadınlara, yaşlılara, tüm insanlara, insanlığa ödettirilen bedelin haddi hesabı yok.” dedi.

“Bizim insanlarımız da çok ağır bedeller ödedi” Erhürman, “Bir daha hiçbir insan, insanlık böyle bedel-ler ödemek zorunda kalmasın diyedir çabamız.” ifadelerini kullandı.

“Yurtta barış, dünyada barış” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini anımsatan Erhürman, bunun bir uygarlık projesi olduğunu vurguladı. “İnsan sıfatını hak eden her insan, karınca kararınca bu projeye katkı koymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü tam bir inançla üstleniyoruz. Bu ada ve yeryüzü barışın yüzü oluncaya dek...” dedi.

Savaşlar tarifsiz acılara yol açıyor

Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yayımladığı mesajın-da, Kıbrıs’ta barışın; belirsizliğin sona erdiği, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanacak bir gelecek olduğunu kaydetti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı çatışmalarla barışın değerini en acı biçimde öğrendiği ve bugün de dünyanın birçok yerinde süren savaşların kadınlardan çocuklara tüm insanlığa tarifsiz acılar yaşattığı belirtildi.

Gerçek barışın adaletin, eşitliğin ve insan onurunun güvence altına alınması olduğu kaydedilerek, “Ba-rış; çocukların geleceğe umutla bakabildiği, kadınların şiddetten uzak yaşadığı, gençlerin kendi ülkesin-de hayaller kurabildiği bir düzenin adıdır. Barış; toplumsal kimliğimizle, haklarımızla, eşitliğimizle dün-yaya katılmaktır.” ifadesi kullanıldı.

“CTP olarak barışı yalnızca bir siyasi hedef değil, bir varoluş ideali olarak görüyoruz.” denilen açıklama-da, çatışmayı körükleyenlere inat kardeşlik ve barışı savunmaya, adada ve dünyada barışın tesis edil-mesi için çalışmaya devam edileceği mesajını da verdi.

Halkın ve dünyanın hak ettiği tek geleceğin barış içinde bir gelecek olduğunun belirtildiği açıklamada, CTP, her zaman barışın tarafında olacağını da kaydetti.

