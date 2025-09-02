Şanghay’dan mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Astana kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’nde konuştu.

Erdoğan, Gazze’de yaşanan insani felakete dikkat çekerek uluslararası topluma sert eleştiriler yöneltti.

Cumhurbaşkanı, “Bebeklerin, çocukların ve yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durdurama-manın hiçbir izahı yoktur” ifadelerini kullandı.

Gazze ve Batı Şeria’daki durumun küresel adalet açısından bir sınav olduğunu belirten Erdoğan, Bir-leşmiş Milletler’in etkin bir platform haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, konuşmasında Suriye’de yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Suriye’nin toprak bütünlü-ğü ve siyasi birliği korunarak istikrarın sağlanmasının tüm bölge için faydalı olacağını dile getirdi. Türki-ye’nin, Suriye’nin güvenliğini ve bütünlüğünü tehdit eden girişimlerin karşısında olmaya devam ede-ceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Güney Kafkasya ve Orta Asya’da son dönemde atılan barış adımlarının olumlu so-nuçlar doğurduğunu belirterek, ulaşım ve ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Enerji güvenliği

Erdoğan, Türkiye’nin 2025 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü açıkladı. Ayrıca enerji güvenliğinin artırılmasına yönelik iş birliklerinin önemine değindi.

Liderlerle görüşmeler

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda ikili görüşme yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmede enerji iş birliği, Ukrayna savaşı ve Gazze konusu ele alındı. Putin, Türkiye’nin arabuluculuk rolüne dikkat çekti, Erdoğan ise Putin’i Türkiye’ye davet etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmede, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ikili ilişkiler değerlendirildi. Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine desteğini yineledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yapılan görüşmede Güney Kafkasya’da istikrar ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yapılan görüşmede enerji iş birliği, İran’ın nükleer müzake-releri, Suriye’deki gelişmeler ve Gazze konusu masaya yatırıldı.

Erdoğan, Türkiye’nin vizyonunun diplomasi ruhuyla sorunları çözmek olduğunu belirterek, “İstişarele-rimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

