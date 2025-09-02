Pazarlık konusu olamaz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğ-lu’nu kabul etti. Kıbrıs Türk halkı için Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin asla pazarlık konu-su olmayacağını vurgulayan Tatar, uluslararası anlaşmalardan kaynaklı bu hakkı korumanın tarihin kendilerine yüklediği çok önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Kor-general Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu’nun yeni görevi vesilesiyle tebriklerini ileterek, şahsına ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teşekkür etti.

Mehmetçik’e duyduğu derin minneti dile getiren Cumhurbaşkanı, Bayraktaroğlu’nun ziyaretinin Ana-vatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının güvenliğine ve geleceğine verdiği sarsılmaz desteğin en güçlü teyidi olduğunu kaydetti.

Rum yönetiminin yıllardır aynı politikayı sürdürerek; silahlanmayı artırdığını, düşmanlık siyasetini de-rinleştirdiğini ve adanın jeopolitik konumunu fütursuzca pazarlık aracı haline getirdiğini kaydeden Tatar, kimi zaman birbirleriyle ihtilaf halinde olan taraflara dahi askeri üs ve erişim imkânı sunarak da Ada’yı askeri bir hedef haline getirdiğini belirtti. Tatar, bu sorumsuzluğun Kıbrıs’ı farklı çıkar hesapları-nın sahasına çevirdiğini, mevcut barışı aşındırdığını, istikrarı zayıflattığını ve Kıbrıs Türk halkının güven-liğini doğrudan hedef aldığını söyledi.

Tatar, “Kıbrıs Türk halkını kandırmayı amaçlayan her türlü girişim boşa çıkarılacağı gibi karşılıksız da kalmayacaktır.” diyerek, kimsenin Kıbrıs Türk halkını yeniden 1963–1974 arasındaki belirsizliğe, kor-kuya ve güvensizliğe sürükleyemeyeceğini kaydetti, geleceğin koltuk hesaplarına alet edilmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Tatar, İlhan ile Barbarlık Müzesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kumsal Katliamı’nda ailesi katledilen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile birlikte Barbarlık Müzesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 24 Aralık 1963 gecesi EOKA terör örgütü çetesi tarafından ailesi şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile birlikte katliamın yapıldığı ev olan Barbar-lık Müzesi’ni ziyaret etti.

Barbarlık Müzesi’nin, teknolojik donanımı ve altyapısı ile kısa süre önce restore edildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kumsal Katliamı'nda şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürüvet ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan’ın acısının asla unutulmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçmiş yıllarda yaşamını yitiren Nihat İlhan’ı rahmetle andı.

