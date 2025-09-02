Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle bilinen Özbey, geniş repertuarı ve sürpriz performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserine sevilen parçalarıyla başlayan sanatçı, dinleyicilerin yoğun ilgisiy-le karşılandı.
Repertuarında arabesk eserlere de yer veren Özbey, seslendirdiği şarkılarla duygusal anlar yaşattı ve büyük alkış aldı.
Kalabalık bir izleyici kitlesi eşliğinde gerçekleşen konser, Merit Royal Gardens’ın şık atmosferiyle birle-şerek geceyi unutulmaz kıldı.
Merve Özbey kulakların pasını sildi
İskele’de bulunan Merit Royal Gardens, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ünlü sanatçı Merve Özbey’in konseriyle kutladı
