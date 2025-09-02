Merit Merit Royal Diamond ve Merit Royal Gardens, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında konuklarına özel konserler hazırladı.

Merit Royal Diamond’da sahne alan ünü sanatçı Ziynet Sali, beyaz payetli uzun bir elbisesiyle göz kamaştırırken, şarkılarıyla mest etti.

Zafer Bayramı’nın coşkusuna yakışır bir atmosferde gerçekleşen konsere, iki bin kişi katıldı. Beyaz payetli uzun bir elbise ile sahneye çıkan Ziynet Sali, zarafeti ve şıklığı ile göz doldurdu.

Konserine en sevilen şarkılarından “Kuzum” ile başlayan ünlü sanatçı, geceye özel olarak hazırlanan repertuarından parçaları arka arkaya sıraladı.

Atatürk’ü anarken seslendirdiği “Fikrimin İnce Gülü” büyük beğeni toplarken, Volkan Konak’ın anısına onun konserinden görüntüler eşliğinde İzmir Marşı’nı söylediği anlar tüm salonda büyük bir coşku yaşattı.

Konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ziynet Sali, “Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları olarak çok şanslı ve çok mutluyum, Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum” dedi. Ziynet Sali, davetlerinden dolayı Merit ailesine teşekkür etti.

25. sanat yılını kutlamanın mutluluğunu da yaşayan Ziynet Sali, “hep kendimi geliştirmenin ve daha iyisini yapmanın peşindeyim, hatta mesleğim ve kariyerimle ilgili daha yolun başındayım diyecek kadar da heyecanlıyım” dedi.

Hareketli ve pozitif enerji veren yeni bir şarkı hazırladığının da müjdesini veren Ziynet Sali, uzun zamandır böyle bir şarkı yoktu, onun da heyecanını yaşıyorum” dedi. Ziynet Sali’nin 25. yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı hatırası olarak konserde hediye edilen beyaz mendiller, ünlü sanatçının ince düşüncesini sergiledi ve konuklar tarafından çok beğenildi.

