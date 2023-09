“Dünya Temizlik Günü” çerçevesinde dün Lefkoşa’da iki toplumlu etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Lefkoşa Surlariçi’ndeki alan temizlendi.

“Yeşil Barış Hareketi” ile “Let's Do It! Cyprus” organizasyonunda ABD'nin Lefkoşa Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen etkinlik kuzeyde Büyük Han’da, güneyde Phaneromeni Kilisesi'nde başladı. Etkinlik, Dayanışma Evi’nde sona erdi.

Küresel bir organizasyon olan “Let's Do It! World” tarafından koordine edilen etkinlik, 191 ülkede 70 milyondan fazla gönüllü ile gerçekleşiyor.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, etkinliğin başında basına yaptığı açıklamada, çöp toplama ve temizleme faaliyeti olan etkinliğin ilk kez 2018’de “Let's Do It! World”’ tarafından bir hareket olarak başlatıldığını anlattı.

Etkinliğin, her yıl Eylül ayının üçüncü cumartesi günü yapıldığını dile getiren Tel, etkinliğin 191 ülkede 70 milyondan fazla gönüllü ile birlikte gerçekleştirildiğini söyledi.

“Etkinliği Lefkoşa’da sınırları kaldırarak yaptıklarını” ifade eden Feriha Tel, güneyde “Let's Do It! Cyprus”, kuzeyde de Yeşil Barış Hareketi'nin etkinliği üstlendiğini ve ortak bir amaç için Lefkoşa’nın burçlarını temizlediklerini belirtti.

“Let's Do It!”in online platformuna her ülkenin bağlanacağını dile getiren Tel, kendilerine ayrılan 5 dakikalık sürede takım liderleri aracılığıyla dünyaya birlik, beraberlik ve ortak amaçla temizlik yaptıklarının mesajının ara bölgede Dayanışma Evi’nde verileceğini kaydetti.

Temizlik için birlikte harekete ihtiyaç olduğunun altını çizen Tel, iş yerleri, evler ve sokakların temizlenip, “Yeşil Barış Hareketi” ile “Let's Do It” etiketlenerek, sosyal medyada paylaşılabileceğini söyledi.

“Temizlemek zordur, temiz tutmak daha kolaydır” vurgusu yapan Tel, “Gönüllü olan herkese selam olsun” dedi.