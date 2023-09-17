Yalanın sonu yok

Trafik kontrollerinde ismini gizleyen, ehliyetini de evde unuttuğunu söyleyen Kevin Takura Gomwe’nin polisleri yanılttığı ortaya çıktı.

Polisin “Seyrüsefersiz araç kullanmak ve sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak" suçundan ceza yazdığı zanlı, Lefkoşa Trafik Şubesine ödeme yapmaya gidince yakalandı.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı.

Polis memuru, tutuklanan zanlı hakkında “resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt temini” suçlarından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde saat 20.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesinde seyrederken trafik ekipleri tarafından durdurulduğunu söyledi. Polis, seyrüsefersiz ve ehliyetsiz araç kullanan zanlının rapor edilmemek için, görevlilere sürüş ehliyetinin yanında olmadığını ve adının Adrian Marova olduğunu söylediğini açıkladı.

Cezayı ödeyemeye gidince yakalandı

Polis, ekiplerin zanlıya "Seyrüsefersiz araç kullanmak ve sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak" suçundan ceza yazdığını belirtti. Polis, zanlının cezayı ödemek için trafik şubesine geldiğinde, isminin rapor edilen kişi olmadığının tespit edildiğini ve suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt temini” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

