Gövde gösterisi

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya tarafından düzenlenen “EUNOMIA-4/2023” kod adlı tatbikatın tamamlandığı haber verildi.

Tatbikatın Fransız Deniz Kuvvetleri'ne ait “Chevalier Paul” fırkateyni üzerinde icra edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, tatbikata katılanların, denizcilik yasakları operasyonları, asimetrik tehditlerle mücadele, uçaksavar ve denizaltı savunma operasyonları aynı zamanda arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere çeşitli senaryoları uyguladıklarını belirtti.

Gazete, tatbikatta söz konusu dört ülkeye ait çeşitli hava ve deniz unsurlarının yer aldığını ekledi.

İtfaiyeye arazi aracı

Bu arada güneyde İtfaiye Teşkilatı için satın alınan 9 adet 4X4 arazi aracının törenle teslim edildiği bildirildi.

Alithia, devralınan araçların itfaiye istasyonlarının araç filosunun yenilenmesi kapsamında, her kazanın ihtiyacına göre dağıtılacağını kaydettiği haberinde, özel donanımlı çift kabin van tipi bir araç fotoğrafına yer verdi.

Habere göre İtfaiye Teşkilatı Başkanı Nikos Lontinos, teşkilatın yılda ortalama 13 bin çağrı aldığını, bunlardan yaklaşık 8 bin 500’ünün yangın, geriye kalanının insanî yardım çağrısı olduğunu söyledi. Yangın çağrılarının 5 bininin kırsal, 3 bin 500’ünün kentsel bölgelerden geldiği bilgisini ekledi.

