‘Üreticiyi bitirmeye çalışıyor’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, harnup hasadı bitmesine rağmen harnup fiyatlarının henüz açıklanmamasını eleştirerek, hükümetin üreticiyi bitirmeye çalıştığını savundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yapan Erhürman şunları belirtti:

"Harnup ağaçlarının durumu bu değil ama üreticinin şu andaki durumu bu ağaçla sembolize edilebilir. Hasat bitti, hala fiyat açıklanmadı. Fiyatı bir yana bırakın herhangi başka bir açıklama da yok hükumetten! Üreticinin ürünü elinde kaldı, ne yapacağını, neyi beklediğini bilemiyor! Bu ülkede her kim üretim yapıyorsa onu yok etmeye ant içmiş gibisiniz! Fiyatı bir an önce açıklayın..."

Hamzaoğulları da tepki gösterdi

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da yetkililerin harnup fiyatlarının cuma günü açıklanacağını söylemesine rağmen hiçbir açıklama yapılmamasına tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hamzaoğulları, "Cuma açıklanacak dediniz... Yine açıklayamadınız. Bir gave parası bile olmayacak açıklayacağınız rakam... Başka bahara kaldı bizim harup fiyatımız... Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız” ifadesini kullandı.

