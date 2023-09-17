Bu nasıl kaza

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde önceki gece meydana gelen kazada salon araç çöp kamyonunun altına girdi. Belediyeye ait çöp kamyonunun, garaja geri geri girmek üzere, tedbirsiz şekilde yolu kesmesi ve ticari aracın önünü tıkaması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza önceki gece 22.15’te, Gazimağusa İskele Anayolu üzerinde meydana geldi.

Kuzey istikametinde seyreden Mehmet Özkahraman (E-39) yönetiminde bulundurduğu RP 259 plakalı çöp kamyonu ile Cennet Taverna önlerine geldiğinde gidişine göre yolun solunda bulunan çöpleri almak için Cennet Tavernanın garaj girişine geri geri girmek üzere gerekli emniyet tedbirini almadan tehlikeli ve dikkatsiz bir şekilde anayolu krosladı. Sürücü, bu sırada aynı yol üzerinde kuzey istikametinde dikkatsizce seyreden Emre Erol (E-29) yönetimindeki THS 002 plakalı taksi aracın önünü tıkadı.

Kazada yaralanan taksi şöförü ve aynı araçta ön koltukta yolcu olarak bulunan Gazimağusa’da sakin Hatice Fisun Oğuz (K-62) yaralanarak Ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, yapılan ilkyardım tedavilerinin ardından kontrol maksatlı müşahade altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.Polis, RP 259 plakalı araç sürücüsü Mehmet Özkahraman’ı tutukladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023, 01:38