Türkiye arkamızda

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti iki devletli çözüm siyasetimizin tamamen arkasındadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği’nin düzenlediği yemeğe katıldı.

Yemekte Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ve Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletlerin (BM) 78. Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak üzere New York’a gideceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki eşit egemen devlet temelinde bir antlaşma istediklerini belirterek, Anavatan ve Garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu siyasetin tamamen arkasında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki yıl öncesine kadar federal temelde bir antlaşma istendiğini ancak bu durumun; tek egemenlik, tek toplum ve Avrupa Birliği (AB) içerisinde serbest yerleşim olduğuna dikkat çekti.

AB’ye tek taraflı üye olan Kıbrıs Rum tarafının, Yunanistan ile birlikte hareket ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye üye olmamasından dolayı Kıbrıs Türk tarafıyla Türkiye arasındaki bağların kopmasına neden olacağına işaret etti.

Aşama aşama KKTC’nin zeminin güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Akdeniz’de bir Türk devleti olarak KKTC ile Türk devletlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden iş birlikleri yapmaya başladığını vurguladı.

