Fiyatlar uçtu

Ömer KADİROĞLU

Uzmanlar; sağlıklı yaşam için balık tüketilmesini önermekle birlikte, dar ve sabit gelirli vatandaşlar bunu uygulayamıyor. Kültür balığı olan Çipura’nın kilosu 200 liraya yükseldiği için 4 kişilik bir ailenin en az 1.5 kiloya 300 lira harcaması gerekiyor. Buna cips ve salata ilave edilince fatura daha da kabarıyor.

Dört tarafı denizle çevrili bir adada balık yiyemez duruma gelen vatandaşlar, daha çok tavuk tüketmek zorunda kalıyor. Bazı vatandaşlar, son bir yılda hiç balık tüketemediklerini belirtirken, ilgililerin bu konuda önlem almasını ve balıkçılığı teşvik etmesini istiyor.

Ne dediler?..

Emine Öznaim

“Sağlık uzmanları sıklıkla balık tüketilmesi konusunda uyarılar yapıyor. Çocuklar için özellikle önemli bir besin kaynağı olan balığı en az haftada bir tüketmek gerekiyor ancak çocuklu bir aile değil haftada bir yılda bir ancak alıp tüketebilir. Hem balık fiyatlarının artması hem de genel anlamda yaşanan pahalılık nedeniyle eskisi gibi balık tüketilmiyor. Ben balık sevmediğim için senede bir kez ancak tüketirim ancak herkesin balığa ve diğer önemli besin kaynaklarına ulaşabilmesi için çalışmalar yapılması lazım.”

Hatice Şahin

“Sağlıkçılar sıklıkla balık tüketilmesini öneriyor ancak bu bütçe ve bu ekonomik şartlarda nasıl balık tüketelim? Bir çipura 200 lira olmuş, biz 5 kişilik bir aileyiz ve ayda bir bile balık alsak yine bütçemizi olumsuz etkiliyor. Dışarıda restoranda balık yiyelim desek ona hiç bütçemiz yetmez. İki kişi balık yemeye gitsek 2 bin liranın altında değildir. Bundan iki üç yıl öncesine baktığımızda denizin değil havuz çipurası da olsa alıp tüketiyorduk ancak bugün bu imkânsız. 2023 yılının ilk gününden bu güne evimize balık koyamadık. En son 9 ay önce balık almıştık. Şu anda onlar da uçmuş olsa bile balığa ve ete kıyasla daha uygun diye tavuk eti yiyoruz.”

Osman Topuz

“Sağlık uzmanları sıklıkla balık tüketilmesini öneriyor ancak şu an sadece tavuk alabiliyoruz. Bundan iki üç yıl öncesi balığı haftada bir alıp tüketiyorduk ancak şimdilerde fiyatları nedeniyle en son eve balığı 6 ay önce aldık.”

Ziya Kanturmuş

“Sağlık uzmanları sıklıkla balık tüketin diyor ve ben de elimden geldiğince çocuklarıma balık alıp yediriyorum. Ayda bir kez alıp tüketiyoruz. Ayda bir az bir tüketim olsa da bu şekilde alıp tüketebiliyoruz.”

Hasan Gümüş

“Normalde hafta bir veya iki tüketme taraftarıyım ancak fiyatları o kadar yüksek ki her zaman alamıyoruz. En son 10 gün önce balık almıştık ancak bugün baktığımda fiyatları çok yükseldi. Fiyatlar uygun olsa haftada bir veya iki alıp yemek isterdim. Sadece balık değil tüm temel tüketim maddelerinde ciddi fiyat artışları var ve nereye kadar böyle gidecek bilemiyoruz.”

Hüseyin Polat

“Uzmanlar balık tüketimini sıklıkla yapın diye uyarıyor ancak tüketemiyoruz. Pahalılık nedeniyle et ve balıketi hayal oldu. Bundan üç dört yıl öncesine baktığımızda iyi kötü tüketebiliyorduk ancak şu anda hiç alamıyoruz. En son sanırım üç ay önce balık alabilmiştim. Fiyatı ucuz olsa elbette ki uzmanların tavsiyelerine göre alıp balık tüketirdik.”

Ramazan Can

“Balık Tüketemiyoruz. Her şeyde olduğu gibi balıketi fiyatlarında da ciddi yükseliş var. İki çocuğum var ve en son 10 gün önce balık alabilmiştim. Bir daha da ne zaman alabileceğiz bilemiyorum. Balık fiyatı ucuz olsa haftada değil üç günde bir de tüketiriz ancak ucuz değil. Et tavuk balık fiyatları çok yükseldi. Yetkililerden piyasayı denetlemelerini istiyoruz.”

Emine Çelik

“Uzmanlar sıklıkla balık tüketilmesi tavsiyesinde bulunuyorlar. Bizler de üç dört yıl önce çipura alıp çocuklarımıza haftada bir yediriyorduk ancak şimdilerde ekonomik sıkıntılardan dolayı tüketemiyoruz. Girne’de bir restoranı arayıp balık menü fiyatı sorduğumuzda 750 liradan başlayan fiyatlarla karşılaşıyoruz. En son 4 aydan fazla bir süre önce balık alıp yemiştik. Ucuz olsa iki üç kez alıp tüketmek isterdik. Tavuğun göğsü ve budunu alan bizler bugün daha ucuz diye kanat ve tavuğun sırt kısmını alıp tüketiyoruz.”