Halk korku içinde

Girne-Esentepe anayolunda dün akşam meydana gelen kazada 75 yaşındaki Nuray Ağırtaş hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. İki aracın yüz yüze çarpışması sonucu gerçekleşen kazanın sürücü Ayşen Ağırtaş’ın dikkatsiz bir şekilde yolun soluna geçmesi ve karşı şeritten gelen araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazada yaralanan 6 kişiden 4’ünün çocuk olduğu belirtilirken, tümü hastanede tedavi altına alındı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların durumu netlik kazanmazken, son günlerde ardı arkası kesilmeyen trafik kazaları halkın tedirginliğini artırdı.

4’ü çocuk 6 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza, saat 19.35 sıralarında Girne-Esentepe anayolu, Korineum Golf & Beach Resort civarında meydana geldi. Yönetimindeki LC 778 plakalı araç ile Girne istikametine seyreden Ayşen Ağırtaş, Korineum Golf&Beach Resort tesisi civarında yolun sağına geçti ve o sırada karşı istikametten gelen Aigül Gaziköylü (K-37) yönetimindeki NU 980 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu LC 778 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nuray Ağırtaş ağır yaralı olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada LC 778 plakalı araç sürücüsü Ayşen Ağırtaş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gökçen Denizalp (K-14) ile NU 980 plakalı araç sürücüsü Aigül Gaziköylü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amir Ali Gaziköylü (E-11), Aydina Gaziköylü (K-14) ve Mukaddes Gaziköylü (K-3) ise yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalelerinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.