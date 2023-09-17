Ural yoğun bakımda

Değirmenlik-Girne Dağyolunda dikkatsizce sola şeride geçen kiralık aracın sürücüsü Ural Erel, süratli ve dikkatsiz seyreden Deniz Yıkar yönetimindeki araçla çarpıtıştı. Meydana gelen kazada biri ağır, 4’ü hafif 5 kişi hafif yaralanırken, Ural Erel yoğun bakıma kaldırıldı.

Erel’in hayati tehlikesi bulunurken, karşı aracın sürücüsü Deniz Yıkar dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 15 Eylül 2023 tarihinde saat 03.50 sıralarında Değirmenlik- Dağyolunda meydana geldiğini söyledi. Polis, yönetimindeki ZPC 441 plakalı araçla Girne istikametine seyreden Ural Erel’in 14. Zırhlı Tugay önlerine geldiğinde dikkatsizce yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikametten süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Deniz Yıkar yönetimindeki US 031 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptığını aktardı.

İki araç da savruldu

Polis, çarpma sonucu kontrolsüzce savrulan ZPC 441 plakalı aracın sol şerit içerisinde, US 031 plakalı aracın ise yolun sol kısmında bulunan toprak banket içerisinde durduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, kaza sonucu Ural Erel, aynı araçta yolcu olarak bulunan Arjin Erel ve US 031 plakalı araç sürücüsü Deniz Yıkar ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Amos Wilson ve Zeynep Girgin’in yaralanarak kaza yerine gelen 112 ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldıklarını belirtti.

Polis memuru, Arjin Erel, Deniz Yıkar, Amos Wilson ve Zeynep Girgin’in yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu ancak Ural Erel’in geçirmiş olduğu ameliyatın ardından yoğun bakım servisine kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Polis, Ural Erel'in hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle zanlının işlediği suçun nevinin değişme ihtimali olduğunu, kaza yerinde bulunan kamera görüntülerinin alınması ve incelenmesi gerektiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

