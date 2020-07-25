Sürücü alkollüydü

Onur ULAĞ

Girne-Alsancak çevre yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Türkmenistanlı Naile Garibova yaşamını yitirdi. Kaza, Altuğ Özçavdarlı’nın yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybedip, yol kenarındaki beton sete çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazada ağır yaralanan Naile Garibova yaşamını yitirirken, Altuğ Özçavdarlı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün 151 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Altuğ Özçavdarlı hastanede yatıyor

Polisin verdiği bilgiye göre; kaza dün gece saat 00.40 sıralarında meydana geldi. JB 135 plakalı aracıyla 151 promil alkol tesiri altında olan Altuğ Özçavdarlı, Alsancak köy girişine geldiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan aracıyla çıktıktan sonra beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan Altuğ Özçavdarlı ile araçta yolcu olarak bulunan Naile Garibova Lefkoşa

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Garibova, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü Altuğ Özçavdarlı ise yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Naile Garibova’nın Girne’de bir otelde çalıştığı öğrenildi.



