Başkan Altuğra oldu

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı dünkü toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Dostluk Grubu’nun yönetim kurulunu belirledi.

Başkanlık Divanı’nın aldığı karar uyarınca, Dostluk Grubu’nun Başkanı UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra olurken, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay Başkan Vekili görevine getirildi.

Diğer yönetim kurulu üyeleri ise TDP Milletvekili Zeki Çeler, DP Milletvekili Serdar Denktaş, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Tolga Atakan ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk olarak belirlendi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan Genel Kurul toplantısı saat 11.10’da başladı.

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen kısımda TDP Milletvekili Zeki Çeler “Turizmde 2021 nasıl kazanılır” konusunda yaptığı konuşmada, Turizm Bakanlığı’nın yaza yönelik bir planlama yapıp kamuoyu ile paylaşmadığını ifade ederek, ülkeye “esas parayı getirecek olan” turizmde atılması gereken adımlara işaret etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Çeler’e teşekkür ederek, önerilere sıcak baktıklarını söyledi. Ataoğlu, turizme yönelik çalışmaları anlatarak, kapalı devre turizm ve iç turizme yönelik yapılan çalışmalara işaret etti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, İkamet Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle düzenlenen inanç turizminin sadece Şeyh Nazım Dergâhı’na gelmek isteyenleri kapsadığını söyledi.

Bakan Evren, Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin bu konudaki sorularını yanıtladı.

Akansoy: Adalı cinayeti yeniden soruşturulmalı

CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Geçiş noktaları açılmalıdır” konulu konuşmasında, KKTC’de Kutlu Adalı’nın faili meçhul kişilerce öldürüldüğünü anımsatarak, son zamanlarda Türkiye’de bazı internet kanallarında yapılan yayınlara işaret etti ve cinayet soruşturmasının artık yeniden açılmasının bir zaruriyet olduğunu söyledi.

Bu cinayetin sonuçlarını herkesin bilme hakkı olduğunu ifade eden Akansoy, dönemin soruşturma memurunun da şu anda polis müdürü olduğunu dile getirerek, bu cinayetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda da tekrar soruşturulması gerektiğini belirtti.

Hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın bir Avrupa Birliği politikası olması gerektiğini söyleyen Akansoy, Avrupa Birliği ile ilişkiler kurulmasının şart olduğunu belirtti.

Asım Akansoy, kapıların geçişlere eş zamanlı açılması gerektiğine dikkat çekerek, gerekli sağlık önlemeleri alınarak adım atılmasının şart olduğunu söyledi.

Rogers: Şu anki tek yol aşı

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, “pandeminin ikinci yılında sağlık, turizm ve çevre” konulu konuşma yaptı.

Koronavirüsten kurtulmanın şu anda tek yolunun aşılanma olduğunu dile getiren Rogers, ülke olarak toplum bağışıklık kazanana kadar aşılanmanın en hızlı şekilde yapılanması gerektiğini söyledi.

Şu andaki Sağlık Bakanı’nın aşı platformu konusunda ortaya atılan iddiaların endişe verici olduğunu dile getiren Rogers, oluşturulan dijital platformun özel şirketin elinde olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın bu bilgilere erişiminin olmadığı iddialarının doğru olup olmadığını sordu. Bu şirket ile bir anlaşma yapılıp yapılmadığını soran Rogers, hastaların kronik rahatsızlıkları konusunda da gizlilik anlaşması olup olmadığı sorusunu da yöneltti.



Oğuz: Yeni işçi alımları yapıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da söz alarak, Sağlık Bakanı’nın talebi üzerine 270 mevsimlik işçi arasından 30 kişinin azalmasından kaynaklanan yeni alımlar olduğunu belirtti.

Mevsimlik işçilerin birçok alanda görev yaptığını dile getiren Oğuz, Sağlık Bakanlığı’nın pandemi dolayısıyla aldığı bu işçilerden eksilen sayıların tekrar doldurulduğunu kaydetti.

Oğuz, gönüllü olarak çalışan kişilerin mevsimlik işçiliğe geçirildiğini dile getirerek tüm ihtiyaçların Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından doldurulması gerektiğini söyledi. Oğuz, bu çalışanların pandemiden dolayı alındığını ve gereklilikleri halinde devam edilip edilemeyeceğinin karar verileceğini belirtti.



Oğuz, Mağusa Hastanesi’nde yapılan eylem neticesinde de laboratuvara personel istihdam edildiğini söyledi.

Amcaoğlu, kararları tekrarladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına binaen eğitimde alınan kararları tekrarladı.

Uluslararası sınavların yapılması için istişare edilerek kararların üretildiğini dile getiren Amcaoğlu, yetkili sendika ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili üst kurulun da verdiği kararlar doğrultusunda çalışmaların sonlandırılma noktasına geldi.

Özel okulların, bakanlığın aldığı kararlar dışında hareket etmesinin söz konusu olmadığını dile getiren Amcaoğlu, tüm okulların akademik takvim içinde hareket edildiğini söyledi.

Şahiner: Kaynaklar doğru kullanılıyor mu?

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay kesilmesinin etkileriyle ilgili güncel konuşma yaptı.

Kısıtlı kaynakların doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığına bakılması gerektiğini söyleyen Şahiner, toplanan kaynağın nereye kullanıldığının da önemli olduğunu söyledi.

TL’nin değer kaybıyla birlikte hayat pahalılığının ilk altı ayda yüzde 10’un üzerine çıkabileceğini ifade eden Şahiner, hayat pahalılığı doğru yansıtılsa bile memurun alım gücünün yıllar içinde düştüğünü kaydetti. Şahiner, hayat pahalılığının geri ödenmemesinin bu durumu derinleştireceğini söyledi.

Atakan: Bu ülkede artık açlık var

Daha sonra HP Milletvekili Tolga Atakan “Ülkenin ahvali ve muktedir olamayan azınlık hezeyanları” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümetin altı aylık sürede, önceki hükümet dönemlerinde tüm aşamaları bitmiş tasarıları bile Meclis’e getiremediğini ifade eden Atakan buna, Araç Muayene Sistemi Değişiklik Yasa Tasarısı, Trafik Yasa Tasarısı gibi tasarıları örnek gösterdi.

Haftalardır çalışma yaşamına ilişkin, kaç kişinin işsiz kaldığı gibi sorularına yanıt bulamadıklarını anlatan Atakan, “bu ülkede artık açlık var” dedi, marketlerin çöplüklerini karıştıran, işini kaybettiği halde bunu eşine söylemeyen insanlar olduğunu kaydetti.

Atakan, yüz yüze eğitimin açılması için ne gerekirse yapılmasını istedi, bu çerçevede muhalefetin de elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Baybars: Hükümet görevden çekilmeli

Ardından HP Milletvekili Ayşegül Baybars, “Ekonomik darboğazdaki işletmeler ve balıkçılık” başlıklı konuşma yaptı.

Bakanların “Biz tüm planlamaları yaptık ama Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bunlara izin vermiyor” dediğini söyleyen Baybars, hükümeti görevden çekilip yürütme görevlerini Üst Kurul’a devretmeye çağırdı.

İlgili yasa maddesini okuyan Baybars, Komite’nin sadece öneri yaptığını; Komite’nin okul açıp kapatma, turizmi açıp kapatma gibi bir yetkisi olmadığını kaydetti.

Angolemli: Tarım arazileri betonlaştı

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, tarımla ilgili güncel konuşma yaptı. Dünyada pandemi nedeniyle tarımda yeniden yapılandırmaya gidildiğini söyleyen Angolemli, KKTC’de ise durumun tam tersi olduğunu kaydetti.

Tarım arazilerinin betonlaştığını anlatan Angolemli, Tarım Master Planı’nın neden uygulanmadığını sordu, bu durumu “bir takım şirketlerin çıkarlarının korunmaya çalışılmasına” bağladı.

Angolemli, kuraklık çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiğini kaydetti.

Angolemli, bir an önce çiftçiye özel mazot uygulamasına geçilmesini istedi.

Çavuşoğlu: TÜK garanti verdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Patatesini satamayan tüm üreticilere sözleşmesi olsun olmasın TÜK’ün garanti verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu durumun TÜK’ün yaşaması ve güçlü olmasının önemini gösterdiğini anlattı.

Çavuşoğlu, arpa buğday fiyatları konusundaki tartışmaya da işaret ederek, fiyatlar belirlenirken Çiftçiler Birliyle görüşüldüğünü anlattı. Çiftçiler Birliğine taban fiyatı açıklama, ardından Türkiye’de fiyatlar belirlendikten sonra fiyat belirleme önerisi sunduklarını ancak birliğin buna yaklaşmadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu önerinin Çiftçiler Birliği tarafından kabul görmediğini dile getirdi.