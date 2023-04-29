Şaka gibi bilet fiyatları

Esengül AYKAÇ

Ercan Havaalanı ile Adana, Antalya, Ankara ve İstanbul arasındaki uçuşlarda bilet fiyatlarının hala yükseklerde olduğu görülüyor. Diyalog muhabirinin yapmış olduğu araştırmaya göre; özellikle hafta sonları 45 dakikalık Ercan-Antalya uçuşu için bilet fiyatı gidiş-dönüş 14 bin 418 liraya kadar çıkıyor.

Ercan-Ankara en ucuz uçuş gidiş-dönüş 2 bin 170, en pahalı 17 bin 149 TL. İstanbul’a uçuş fiyatları ise en ucuzu 2 bin 180, en pahalısı 13 bin 669 lira.

Bilet fiyatlarının pahalı olması nedeniyle ülkeye yeteri kadar turist getiremeyen seyahat acenteleri, hükümetin buna bir çözüm getirmesini istiyor.

Antalya’ya en ucuz bilet

Elde edilen bilgilere göre; 28-30 Nisan tarihlerini kapsayan sürede Ercan- Antalya tek kişilik en ucuz gidiş bin 129 TL, dönüş uçak bileti fiyatı ise bin 722 TL. En pahalı tek kişilik gidiş uçak bileti fiyatı 6 bin 621 TL, dönüş bileti de 7 bin 797 TL. Buna göre Antalya’ya tek kişilik en ucuz gidiş dönüş uçak biletinin maliyeti 2 bin 851 TL olurken, en pahalı gidiş dönüş 14 bin 418 TL’ye denk geliyor.

Ankara’ya uçuş bileti 17 bine kadar çıkıyor

28 Nisan-30 Nisan tarihlerinde Ercan-Ankara tek kişilik en ucuz gidiş bileti bin 129 TL, en ucuz dönüş bileti de bin 41 TL. Bu tarihlerde en pahalı tek kişilik gidiş bilet fiyatı ise 11 bin 37 TL iken, en pahalı dönüş bileti 6 bin 112 TL’ye çıkıyor. Buna göre tek kişilik en ucuz gidiş dönüş bilet fiyatı 2 bin 170 TL. En pahalı gidiş dönüş uçak bileti ise 17 bin 149 TL’den satılıyor.

Adana’ya gitmek de çok pahalı

Ercan’dan Adana’ya 28 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında tek kişilik en ucuz gidiş uçak bileti bin 907 TL, en ucuz dönüş bileti ise bin 102 TL olurken, tek kişilik en pahalı gidiş bileti ücreti ise 2 bin 858 TL oluyor.

En pahalı dönüş bilet fiyatı da bin 734 TL’ye mal oluyor. Bu fiyatlara göre; tek kişilik en ucuz gidiş-dönüş Ercan-Adana bilet fiyatı 3 bin TL civarında satışa sunulurken, en pahalı gidiş-dönüş bileti fiyatı ise 4 bin 592 TL’ye çıkıyor.

İstanbul’a gidiş için en ucuz bilet bin 237 lira

28 Nisan- 30 Nisan Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a tek kişilik en ucuz gidiş uçak bilet fiyatı bin 237 TL, en ucuz uçak dönüş bilet fiyatı ise 943 TL. En pahalı tek kişilik gidiş ücreti 5 bin 891 TL, en pahalı dönüş bileti fiyatı da 7 bin 778 TL oluyor. Bu fiyatlara göre tek kişilik en ucuz gidiş-dönüş Ercan-İstanbul bilet fiyatı 2 bin 180 TL, en pahalı gidiş dönüş bileti fiyatı ise 13 bin 669 TL’ye çıkıyor.



Hafta sonu Türkiye’nin 4 iline tek gidiş sefer ücretleri şu şekilde:

Antalya

Cumartesi (Bugün): en ucuz bilet bin 238 TL, en pahalı bilet ise 7 bin 908 TL

Pazar (Yarın): en ucuz bin 780 TL, en pahalı bilet 11 bin 408 TL

Ankara

Cumartesi günü: en ucuz bilet bin 238 TL, en pahalı bilet ise 8 bin 508 TL

Pazar günü: en ucuz bin 238 TL, en pahalı bilet 11 bin 37 TL

Adana

Cumartesi günü: en ucuz bilet bin 238 TL, en pahalı bilet ise 2 bin 909 TL

Pazar günü: bin 455 TL, en pahalı bilet 5 bin 886 TL

İstanbul

Cumartesi günü: en ucuz bilet bin 378 TL, en pahalı bilet ise 4 bin 133 TL

Pazar günü: 2 bin 426 TL, en pahalı bilet 7 bin 845 TL

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023, 09:54