4 kişiye birer yıl

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu bölgesinde, organize şekilde insan kaçakçılığı yapan Ahmet Gezer, Bora Aydıner, Mehmet Tan, Shuayb Abdülkadir Kasım, Anwer Ahmet Hassan, Ahmet Artan ve Abdullahi Mohammad, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, insan kaçakçılığı suçunun ciddiyetine ve son zamanlardaki yaygınlığına dikkat çekti. Mahkeme, sanıkların organize şekilde defalarca konu suçu işlediklerine vurgu yaptı.

Sanıklara suçtaki rollerine uygun cezalar vermeyi uygun gördüklerini açıklayan mahkeme heyeti, netice itibarıyla Mehmet Tan, Bora Aydıner, Anwar Ahmet Hassan ve Shuayb Abdülkadir Kasım’ı birer yıl, Ahmet Gezer ile Ahmet Artan’ı 7 ay, Abdullahi Mohammad’ı ise 5 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

Ne olmuştu

Lefkoşa’da 18 Ekim 2022 tarihinde tutuklanan 4 kişi ile ilgili soruşturma, 19 Ekim 2022 tarihinde Beyarmudu Polis Karakoluna devredilmiş ve sanıkların 23 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında 10 kez insan kaçakçılığı suçu işledikleri belirlenmişti.

