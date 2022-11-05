Tahlil sonuçları bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Çarşamba günü 13 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan Modou Lamin Drawmih hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analiz sonuçlarının beklendiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 2 Kasım 2022 tarihinde, zanlının üzerinde ve evinde yapılan arama sonucu 13 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanlılan 2 bin 180 TL, bin dolar ve 100 Euro para bulunduğunu da belirtti.

Beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.