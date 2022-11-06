Güzel sözlerle anıldı

Eski Başbakan Bülent Ecevit, ölümünün 16’ncı yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı. Bülent Ecevit'in 16'ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Törene Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcıları Ali Öztunç, Ali Hikmet Akıllı, Seyit Torun; Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ecevitci Arayış Platformu üyeleri ile sevenleri katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Ecevit’in, Türk siyasetinin en önemli isimlerinden olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Ecevit, sadece bir siyasetçi değil aynı zamanda devlet adamıydı. İyi bir eş, iyi bir şair, iyi bir edebiyatçıydı.

Dürüst ve namuslu bir liderdi. Merhum genel başkanımız Ecevit, milyonların umudu oldu. Halkın çocuğu olarak geldi ve halkçı olarak veda etti.

Acı çekti, sıkıntılı günler yaşadı; ama hiçbir gün geri adım atmadı. Bizler onun evlatları olarak onun devlet adamlığı duruşunun ardında yürümeye devam edeceğiz.

O, birileri gibi bağırıp, çağırıp ‘Bir gece ansızın geliriz’ demedi. Bir gece ansızın gitti ve Kıbrıs’ın Beşparmak Dağları’na Türk milletinin adını yazdırdı. CHP var oldukça Ecevit’in fikirleri var olmaya devam edecektir.”

Aksakal: Laik Cumhuriyet sevdalısıydı

DSP Genel Başkanı Aksakal da ölümünden sonra siyaset sahnesinde kim varsa dara düştüğünde Ecevit'in ipine tutunma ihtiyacı hissettiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Ecevit, milliyetçi duruşuyla örnek bir insan ve laik cumhuriyet sevdalısıydı. Değerli genel başkanım, ülkemizde ve dünyada büyük değişimler yaşanıyor.

Gözü dönmüş emperyalist sistem, insanlığı tamamen gözden çıkarmış, mazlum milletlerin üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.

Bölgemiz ve topraklarımız üzerinden bugün dahi vazgeçmiş değiller. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru giderken toplumsal değer yargılarımızı, ulusal birliğimizi ve coğrafi bütünlüğümüzü hedefte tutmaya devam ediyorlar.

Demokratik solcular var oldukça bunu başaramayacaklar. Her kesimden hainlere rağmen DSP’mizi Türk devletinin en güvenli limanı olarak yaşatacağız. Sana ve kurucu genel başkanımız Rahşan Ecevit’e de sözümüz budur.”

Konuşmaların ardından Ecevit'in kabrine karanfil bırakıldı.

Saygı, minnet ve rahmetle…

Bu arada KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Ecevit’in 16’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun mesajı şöyle:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanlarından, politikacı, gazeteciliği, şairliği ile Türkiye’nin yetiştirdiği değerli isimlerden Bülent Ecevit’i 16’ncı ölüm yıl dönümünde, saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum.

Kıbrıs Türklerine özgürlüğü, Kıbrıs’a barış ve huzuru getiren 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın kararını veren hükümetin Başbakanı Bülent Ecevit, Kıbrıs Türk halkının kalbinde her zaman yaşayacaktır.”