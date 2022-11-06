MÜSİAD Fuarı ve Türkiye'nin Sanayide Gücünü yansıtıyor

İki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarının, bu yıl 19'uncu organizasyonu gerçekleşti.

Üniversiteler çağrıldı ve bizler de kuzey Kıbrıs'tan Anavatanın yolunu tuttuk. Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve bu odalara bağlı bazı kurum ve kuruluşlar ayrıca fuar alanında yerlerini aldılar.

Aklınıza gelebilecek her türlü üretimi yapılan mal ve hizmetlerin sergilendiği müthiş bir güç gösterisi burası. Devasa fuar alanını gezdikçe Türkiye'nin sanayideki müthiş gücünü daha net bir şekilde görebiliyorsunuz.

Bu öyle büyük bir yelpaze ki aklınıza gelen her şey burada sergileniyor. İğneden ipliğe , devasa jeneratörlere , temizlik ve gıda malzemelerine , yeni üretilen karavanlara , araba sanayi ,yeni model araçlar , kamyonlar ,tırlar , ama dikkatimi çeken savunma sanayinde inanılmaz hamleler örneğin uçan taksi Cezeri ve Dünya savaş sanayinde " Game changer" olarak da bilinen Bayraktar TB2 bile sergilendi.

Fuarda kimler vardı?

Bizler Girne Amerikan Üniversitesini temsilen GAU Türkiye Marketing koordinatörü Sevgili Simge Özekler Erdal ve şahsım katıldı. Ayrıca İTÜ Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Genel sekreteri Alp Karaca ve Marketing Müdürü Engin Şirvan, Lefke Avrupa üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi de fuarda yerlerini aldılar.

İlk gün KTSO standını, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, MÜSİAD Kuzey Kıbrıs sorumlusu Okyay Sadıkoğlu, Başkonsolos Seniha Birand Çınar ve beraberlerindeki heyet de stantları ziyaret etti.



Açılış konuşmaları ve şaşkınlık

Bürokrasi ve diplomatik adabı bilen bir kişi olarak TC'nin fuar açılış konuşmalarında Sn Bakanların ve MÜSİAD yetkililerinin KKTC Bakanlarına, Oda Başkanlarına en azından

" Hoş geldiniz" dememesi bende ve tüm Kuzey Kıbrıs heyetlerinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Bizleri geçtim ama bakanlarımız çok önemli bir duruş sergilediler ve bu güzel oluşuma katkı koydular. Öyle düşünüyorum ki; Sn. Bakanlarımızın orada olduklarını sonradan öğrendiler çünkü Hazine ve Ekonomi Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve heyeti bizzat KKTC stant alanlarını şahsen gelerek gönlümüzü aldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, fuarla ilgili bilgileri şöyle aktardı:

“MÜSİAD fuarları, 1993'ten bu yana Anadolu'nun güçlü potansiyelini dünyaya tanıtan en önemli vitrin projelerinden biri oldu. 60'ı aşkın ülkeden bin 500'den fazla iş insanından oluşan alım heyetleri fuarımızda doğrudan muhataplarıyla bir araya gelme imkânı bulmuştur.

24 farklı sektörden, 124 farklı ülke 500’ün üzerinde firma ürün ve hizmetlerinin sergilediği fuar 5 milyar dolarlık ticaret hedefiyle kapılarını açtı.”

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022, 01:53