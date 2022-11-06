Dualarla anıldı

Eski Milletvekili ve Yalova Spor Kulübü Eski Başkanı Tahsin Mertekçi, ölümünün 5. yıl dönümünde Yuvacık Kabristanlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, siyasi parti temsilcileri, bazı milletvekilleri, bölge halkı, sevenleri ve ailesi katıldı.

Törende Tahsin Mertekçi ve Yalova Spor Kulübü ailesi adına konuşan Kadir Dağcan, Tahsin Mertekçi'nin mücadeleci ruhunun herkese örnek olmasını dileyerek, Mertekçi'nin insan ilişkileri ve toplumsal duyarlığı üst düzeyde bir kişilik olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Tahsin Mertekçi'nin insan sevgisi yüksek, herkese örnek bir demokrat yapısı olduğunu vurgulayarak, farklılıkları bir araya getirebilen ve birleştirebilen bir karakter olan Mertekçi'nin unutulmayacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Mertekçi'nin yaşadığı süre içerisinde kalıcı izler bıraktığına işaret ederek, Tahsin Mertekçinin fedakar kişiliğiyle kendi için değil halkı için yaşadığının yakın şahidi olduğunu kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da Mertekçi'nin insan sevgisine işaret etti ve ülke siyaseti ile spora yaptığı katkıları anımsattı.

Törende TKP-TDP adına Esen Surur, Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanı Osman Kasapoğlu, Osman Bican, Reşat Kansoy ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı da söz alarak Tahsin Mertekçi'nin topluma katkıları hakkındaki görüşlerini ve anılarını paylaştı.

Anma töreni dua okunmasıyla sona erdi.

