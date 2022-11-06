Rum Temsilciler Meclisi Maliye Komitesi’nin kısa süre önce, Baf’ın Hloraka köyünde Grivas Müzesi oluşturulmasını öngören ödeneği oy çokluğu ile serbest bırakma kararını “kışkırtıcı ve utanç verici” diye niteleyen AKEL, bu gelişmeyi düzenleyeceği eylemle protesto edecek.

Haravgi’nin haberine göre AKEL, protesto eylemini 12 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da, Baf’taki “Makarios ve Direniş Anıtı’nda düzenleyecek.

AKEL Baf örgütü tarafından yayımlanan açıklamada, Grivas Müzesi ödeneğinin serbest bırakılmasının “ve DİSİ ile işbirlikçilerinin sistemli şekilde yürüttüğü tarihi tahrif etme çabasının ülkedeki her demokratik kişide infial yarattığı” belirtildi.

Açıklamada, müze ödeneğinin serbest bırakılması “EOKA-B’ye ve cuntaya karşı demokrasiyi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü savunan ve direnen vatandaşlarımıza ve halkın demokratik duygularına karşı yeni ve acımasız bir kışkırtma” denildi.

15 Kasım’a kınama

Bu arada AKEL’in KKTC’nin kuruluşunu, kuruluş yıl dönümünde bir eylemle “kınayacağı” bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre AKEL 15 Kasım Salı günü saat 19.00’da Lefkoşa’daki “Orfea Barikatı”nda “kınama” eylemi düzenleyecek. Eylemin baş konuşmacısı AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu olacak.