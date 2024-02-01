Lefkoşa’da gerçekleştirilen Fırtına Operasyonu’nda Kasım Soyutok’un evine baskın yapan narkotik ekipleri, yarım kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tutuklanan 52 yaşındaki Soyutok, dün mahkemeye çıkarıldı. Soyutok’un uyuşturucu maddeyi 110 bin TL’ye satın aldığı açıklandı.

Mahkemede detayları aktaran polis, 30 Ocak 2024 tarihinde zanlının ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün 12.30- 13.35 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından zanlıya ait Kızılbaş’ta bulunan evde arama yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan aramada tuvaletteki çöp kutusunda yarım kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 29 Ocak’ta aranan bir şahıstan 110 bin TL’ye aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.