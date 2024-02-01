Herkesi üzdü

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Yenierenköy’de dün öğle saatlerinde Kemal Yıldızçoban (E-49) ile kardeşi Halil Yıldızçoban (E-47) kaldıkları konteyner evde ölü bulundu. İşçi oldukları öğrenilen Halil ve Kemal Yıldızçoban'ın konteyner içinde çalıştırdıkları jeneratörden çıkan zehirli duman yüzünden hayatlarını kaybettikleri üzerinde duruluyor. Talihsiz kardeşlerin cansız bedenlerini, dün öğlen 12.00 sıralarında aile yakınları buldu. Diyalog muhabirinin aile yakınlarından elde ettiği bilgilere göre, 2 kardeş önceki gece soğuk havadan korunmak amacıyla jenaratör ısısından yararlanmak istedi ve jenaratörü konteynır içerisine soktu. Uykuya dalan talihsiz kardeşler, jenaratörden sızan gaz nedeniyle hayatlarını kaybetti. Yıldızçoban kardeşlerin cenazelerinin, yapılacak otopsinin ardından defnedileceği bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.