Tamamen yenilendi

İskele Boğaz’da bulunan Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda yürütülen yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yılın dört mevsimi vatandaşların yoğun olarak kullandığı parkta gerçekleştirilen düzenlemelerle alanın daha modern ve konforlu hale getirilmesi hedeflendi.

Proje kapsamında park içerisinde yer alan Boğaz Cafe baştan sona yenilendi. Kafenin zemin kotu yeniden düzenlenirken, yapı deniz seviyesine kadar yükseltilerek manzarayla bütünleşmesi sağlandı. Yapılan düzenlemeyle hem daha ferah bir kullanım alanı oluşturuldu hem de estetik görünüm ön plana çıkarıldı.

Toplam 80 metrekare iç oturma alanına sahip olacak kafe, 70 metrekarelik dış terasıyla da ziyaretçilere açık havada vakit geçirme imkânı sunacak. İç ve dış mekânda konumlandırılan bar alanları, 20 metrekarelik kapalı endüstriyel mutfak ve 15 metrekarelik açık kafe bölümüyle işlevsel bir yapı oluşturuldu.

Bohem tarzda tasarlanan iç mekânda, özenle seçilen aydınlatmalar, konforlu oturma grupları ve dekoratif unsurlarla sıcak ve davetkâr bir atmosfer oluşturuldu.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Dr. Fazıl Küçük Parkı’nın, İskele Boğaz’da hem yerli halk hem de ziyaretçiler için daha modern ve cazip bir sosyal alan olarak hizmet vermesi bekleniyor.

