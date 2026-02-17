Tarihi geçmiş ürünler toplatıldı

Gazimağusa Belediyesi halk sağlığının korunması ve mevzuata uygun hizmet sunumunun sağlanması amacıyla denetimleri sıklaştırdığını bildirdi.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre; bu kapsamda, Gazimağusa Kaymakamlığı müfettişleri, Belediyeye bağlı Zabıta Birimi ekipleri, Sağlık Birimi personeli ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü personelinin katılımıyla Cuma gecesi Gazimağusa Suriçi bölgesindeki restoran ve barlara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

10 iş yerinde yapılan denetimlerde mevzuatta yer alan izin belgeleri, hijyen ve sağlık koşulları ile alkol satış izinleri ayrıntılı şekilde incelenirken, işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucu 3 iş yerine eksik izin belgesi ve yetersiz hijyen ile sağlık koşulları nedeniyle ihbar verilerek cezai işlem uygulandı, ayrıca işletmelerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünler toplanarak gerekli yasal süreç başlatıldı.

Belediye, halk sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğini bildirdi.

Bu çerçevede tüm işletmelerin gerekli izin belgelerini eksiksiz şekilde temin etmeleri, söz konusu belgeleri iş yerinde düzenli ve kolay ulaşılabilir biçimde muhafaza etmeleri ve denetim sırasında belgeleri elektronik ortam yerine fiziki olarak ibraz edebilecek şekilde hazır bulundurmaları istendi.

