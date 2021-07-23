Ön kaputun üzerine çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında kavşakta durmayarak yoluna devam eden 20 yaşındaki sürücü kazaya neden oldu. Çarptığı aracın ön kaportasının üzerine çıkan sürücü Hasan Tözüner yara almazken, 59 yaşındaki Işıl Altuncuoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bu arada kaza nedeniyle toplam 47 bin lira tutarında maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Dikkatsiz davrandı

Polisten alınan bilgiye göre; kaza 21 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde meydana geldi. Yönetimindeki NN025 plakalı araçla Şerif Arzık Sokak üzerinde seyreden Hasan Tözüner, Mehdur Asaf Sokak kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde sokağa giriş yaptı. Bu esnada Kenan Altuncuğlu yönetimindeki SL135 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.

Işıl Altuncuoğlu hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan NN025 plakalı araç, bir iş yerinin bahçe duvarında vurdu. Kaza sonucu SL135 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 59 yaşındaki Işıl Altuncuoğlu, yaralandı. Işıl Altuncuoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, kontrol altına alındı. Kaza sonucu SL135 plakalı araçta 30 bin, NN025 plakalı araçta 15 bin, iş yerinin bahçe duvarında ise 2 bin TL değerinde maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.