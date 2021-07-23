Rum kesiminde ürküten artış

Kuzey Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarında üç haneli rakamlar dün de devam etti ve yapılan 10 bin 783 testten 113’ü pozitif çıktı. Güney Kıbrıs’ta ise Coronavirüsten 4 can kaybı ve 1046 yeni vaka daha açıklandı.

Vakalardan 3’ü yurt dışından, 25’i karantinadaki temaslılardan saptanırken 85’inin yerel olduğu açıklandı. İyileşen 109 kişi de bugün taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre vakalardan 30’u Lefkoşa, 34’ü Girne, 9’u Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt, 6’sı İskele ve 2’si de Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-2, Yenikent-4, Gönyeli-5, Haspolat-2, Akıncılar-1, Kaymaklı-5, Yenişehir-2, Marmara-1, Taşkınköy-1, Ortaköy-1, Demirhan-1, Gaziköy-4/ Hamitköy-1.

Girne: Girne Merkez-16, Ağırdağ-1, Alsancak-6, Çatalköy-2, Esentepe-3, Karaoğlanoğlu-2, Karşıyaka-1, Beylerbeyi-1, Lapta-2.

Gazimağusa: Kaleiçi-1, Tirmen-1, Görneç-1, Maraş-1, Ulukışla-2, Çanakkale-1, Mutluyaka-1,

Sakarya-1.

İskele: İskele Merkez-1/ Ağıllar-2 / Sınırüstü-1/ Kuzucuk-2.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez- 3, Yukarı Bostancı-1.

Lefke: Lefke Merkez-2.

Corona’da son durum

Dün itibarıyla KKTC’de toplam test sayısı 1 milyon 780 bin 106’ya, vaka sayısı da 10 bin 303’e yükseldi.

İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 9 bin 63 oldu.

Tedavisi devam eden 1203 kişiden 65 hasta Pandemi Merkezi’nde tedavi görürken, 993 kişi de pandemi otellerinde takip ediliyor. 6 hasta ise yoğun bakımda.

Bakanlık açıklamasına göre, tetkikleri süren 139 vaka var.

KKTC’de pandemide kaydedilen hasta sayısı 37.

486 aşı yapıldı

Dün 486 aşı yapıldığı açıklandı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre, son 24 saatte 1206 bileklik takıldı, 464 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal genel tabloya göre takip edilen toplam bileklik sayış 3 bin 215’e, takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 27 bin 599’a yükseldi.

Güneyde korkutan artış

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüsten 4 can kaybı ve 1046 yeni vaka daha açıklandı. Vaka sayısı 95 bin 307’ye ölü sayısı 398’e yükseldi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, dün yapılan 89 bin 188 test sonucunda 1046 yeni vaka saptandığını, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Coronavirüs nedeniyle ölenlerin 69 ve 74 yaşındaki iki kadınla 85 ve 87 yaşındaki iki erkek olduğu bildirildi. Hastanelerde tedavi gören 264 Coronavirüs hastasından 68’inin durumunun ciddi, 28’inin ise entübe olduğu kaydedildi.

Güneyde toplam vaka sayısı 95 bin 307’ye, toplam ölü sayısı 398’e yükseldi.



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Güneyde delta kabusu

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasındaki veriler incelendi; örneklerin yüzde 100'ünde “Delta varyantı” tespit edildi. Hem Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) hem de Güney Kıbrıs'taki özel bir laboratuvar tarafından incelenen 34 numunenin tümünde Delta (Hint) varyantının tespit edildiği ifade edildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre söz konusu numuneler, 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında alındı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Delta varyantı bulaşan vakaların Nisan sonu ve Mayıs başında minimal düzeyde olduğu fakat Temmuz başı itibariyle neredeyse tüm ülkeye yayıldığı belirtildi.