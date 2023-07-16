Sürücüler tedavi altında

Güzelyurt - Lefke eski anayolunda ve kent merkezinde dün meydana gelen trafik kazalarında 3 sürücü yaralandı. Sürücüler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Rifat Çankaya (E-26), yönetimindeki HT 283 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Ada Park Restoran önlerine geldiğinde sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti.

Sürücü bu esnada karşı istikametten gelen Fatma Güler (K-52) yönetimindeki LH 641 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hızını alamadı, karşı şeride geçti

Güzelyurt kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında ise virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı karşı şeride geçerek kaldırım üzerinde durabildi. Yaralanan sürücü Muhammed Fahad Saeed hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 13.45'teki kazada, Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda, Muhammad Fahad Saeed yönetimindeki NB 158 plakalı araçla doğu istikametine seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek kaldırım üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Saeed de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerin tedavisi sürerken, polis soruşturma başlattı.

