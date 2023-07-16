Mop kovasına sakladılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 70 gram hintkeneviri ele geçirdi, Brandon Nwete Esuno, Raymond Nagu ve Cyprain Youngo isimli Kamerun uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar dün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 14 Temmuz 2023 tarihinde zanlıların ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese gittiklerini söyledi. Kapı zilinin çalınmasına müteakip ev içerisinden koşuşturma sesleri gelmesiyle kapının makul güç kullanılarak açıldığını anlatan Enginer, her 3 zanlının ev içerisinde tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan arama sonucunda, ortak kullanım alanı içerisinde mop kovasında, poşetler içinde 70 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.