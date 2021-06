Tatar: İki devletlilik dünyada ses getirdi

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar ve yönetim kurulu dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Ziyarette önemli noktalara değinen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Akar, sağlam bir çözüm sonrasında tüm halkın refah düzeyinin yükseleceğini belirtti. Akar, sınır kapılarında yaşanan sıkıntılara değinirken, ülkede adli olayların artış gösterdiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar da kabulde yaptığı konuşmada, Cenevre’de ve geçen hafta Brüksel’de BM Genel Sekreteri ile görüşmesinde iki devlet modelini dile getirdiğini belirtti.

Akar: Refah seviyesi yükselir

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs konusunda kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için can ve mal güvenliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğünün önemine vurgu yaptı.

Reşat Akar, Kıbrıs sorunu konusunda kalıcı çözümün faydalı olacağını ve refah seviyesini yükselteceğini ifade etti.

Akar şunları söyledi:

Kıbrıs sorunu konusunda sizin önderliğinizde yürütülen girişimlerin olumlu bir sonuca ulaşması en büyük dileğimizdir. Kıbrıs adasında kalıcı ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sarsmayacak bir çözüm olması halinde, bunun her iki toplumun yararına olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte toplumun refah seviyesinin de oldukça yükseklere çıkacağını tahmin etmek zor değildir. Sizin de üzerinde hassasiyetle durduğunuz can ve mal güvenliğinin Türkiye’nin etkin garantörlüğü çerçevesinde bir çözümün yararlı olacağını düşünüyoruz.

Huzur operasyonları daha sık yapılmalı

Adli konularda ciddi bir artış olduğunu ifade eden Akar, şöyle devam etti:

Ülkede daha sıkı denetimler yapılması konusunda müdahalenizin gerekli olacağını düşünüyorum.

Suçlarda çok ciddi bir artış var ve polis sayısının yetersiz olduğu biliniyor, kadrosunda çok ciddi eksiklikler olduğunu duyuyoruz. Hem yaşanan sorunların düzeltilmesi hem de halkı huzura kavuşturacak denetimlerin arttırılması için sizin önderliğinizde asayiş gurubunun iyi çalıştırılması ayrıca ilgili makamların harekete geçirilmesinin büyük yararı olacağını düşünüyorum.

Gece veya gündüz yollarda polis göremiyoruz ve bu da toplumda ciddi endişelere neden oluyor.

Çok ciddi ve sık bir şekilde huzur operasyonlarına ihtiyaç vardır. Bu konuda sizin gerekli öncülüğü yapacağınıza inanıyoruz.

Geçişler kasıtlı olarak yavaşlatılıyor

Cemiyet Başkanı Akar, sınır kapılarında yaşanan sorunlara da değindi. Uzun bir aradan sonra sınır kapılarının açılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Akar, ancak geçişlerde sorunlar yaşandığını ifade etti.

Akar, “Sınır kapılarında Rum polisinin kasıtlı bir şekilde geçişleri engellediği ve insanların uzun süre bekletildiğini bizzat görüyorum. Bu konuda sizin Rum lideri ile yapacağınız görüşmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu geçişlere Kıbrıs Türk halkının özellikle esnafın çok ihtiyacı vardır” dedi.

İki devletli çözüm için uğraş veriyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Cumhurbaşkanı olarak seçildiği günden beri Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğini aldığı iki devletli çözüm modeli için uğraş verdiğini ifade etti. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin anavatan, garantör ülke ve bölgenin en güçlü devleti olarak izlenen politikaya destek vermesinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de ve geçtiğimiz hafta Brüksel’de BM Genel Sekreteri ile görüşmesinde iki devlet modelini dile getirdiğini anlatarak, İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’un sözlerine atıfta bulunarak, BM parametrelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirttiğini kaydetti. “Kıbrıs’ta koşullar değişmiştir. Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir. Giderek kökleşen iki ayrı devletten bahsetmekteyiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde bir çözümün artık mümkün olmadığını, tüm denemelerin de sonuçsuz kaldığını ifade etti.

İki devletlilik siyaseti tüm dünyada ses getirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin de desteğiyle, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını ve güvenini ifade eden bir yapı olduğunu ve Kurban Bayramı ile denk gelen 20 Temmuz Barış Harekâtının 47. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde iki devletlilik siyasetinin tüm dünyada ses getirdiğini kaydetti.

Gerekli istişareler yapılacaktır

Cumhurbaşkanı Tatar sınır kapılarında yaşanan sıkıntıların aşılması için BM ile gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi. Tatar “Asayiş konusunda da Polis Genel Müdürlüğü gerekli görüşmeleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ülkemizde basının çok sesliliği oldukça önemlidir. K.T. Gazeteciler Cemiyeti’ne çalışmalarında başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 04:26