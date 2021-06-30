Eylem sonlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile uzlaştığını açıkladı. Toplantının ardından Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, eylemi sonlandırdıklarını açıkladı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Mustafa Naimoğulları dün Bakanlıkta yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, eylemi sonlandırdıklarını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu: Gereğini yapıyoruz

Bakan Çavuşoğlu, hükümetin üretici dostu kimliğini ön planda tutarak, davranışlarını da bu kimliğe uygun olarak şekillendirdiklerini her fırsatta ifade ettiklerini belirterek, “Bunu sadece söylemiyoruz, gereğini de yapıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, hem pandemi hem de borsalardaki hammaddenin dolar bazında artış göstermesi ve buna ek olarak kur farkının da ciddi şekilde yükselmesinin üreticileri dönem dönem sıkıntıya soktuğuna işaret ederek, 8 maddelik mutabakat üzerinde çalıştıklarını ve uzlaşıya vardıklarını duyurdu.

Naimoğulları: Arpa fiyatlarını yeniden görüşelim

Naimoğulları ise maddelerin çoğu üzerinde uzlaşı bulunduğunu ancak önceliklerinin arpa fiyatları olduğunu ifade ederek, bu konun yeniden görüşülmesi yönünde talepleri bulunduğunu kaydetti.

Süt fiyatları konusunda aile işletmeleri verilen 1 ton süt desteğinin yeterli olmadığını ifade eden Naimoğlulları, bunun en az 1,5 ton olması gerektiğini kaydetti.