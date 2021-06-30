Her yer karanlık

Elektrik kesintileriyle ilgili olarak Diyalog medyaya konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, sahte yedek parça ve kalitesiz akaryakıt kullanılmasından dolayı jeneratörlerin arızalandığını belirtirken “Ben de şaşırıp kaldım. Böylesi bir manzara ile karşılaşacağımızı bilmiyordum” dedi.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ise Teknecik Santrali’ndeki jeneratörler için 4 bin ton kalitesiz yağ alındığını ve bacadan kara dumanlar çıktığını belirterek, yakın bir gelecekte ülkenin karanlıkta kalabileceğini söyledi.

Bu arada bugün Lefkoşa’da Şehit Çocuğu Arsaları Doğu Bölümü, Küçük Sanayi Batı Bölümü ve ikisi arasında kalan yol üzeri tesislere 4 saat süreyle elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Kalitesiz akaryakıt, sahte parçalar jeneratörleri bozdu

Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz, elektrik üretiminde kullanılan jeneratörlerin sahte yedek parça takılmasından ve kalitesiz akaryakıttan dolayı arızalandığını söyledi.

Büyükyılmaz şunları söyledi:

Şu anda 8 jeneratör var. Elektrik kesintisi olduğu gün 3 tanesi arızalıydı. Aynı gün 5 tonluk jeneratör de bozuldu. Ayrıca termik santrallerinden birinin kazanı patladı.

Teknecik Elektrik Santrali personeli gece sabah kadar çalışarak, bozuk jeneratörlerden ikisini onardı. Geriye kalan bir tanesinin tamiri uzun sürecek.

Kazanı patlayan santraldeki arızanın boyutu ise bilinmiyor. Zaten elimizdeki santrallerin çoğu verimsiz... Sadece bir tanesinden randıman alamıyoruz. 7 santrale bakım yapılması lazım.

Biz bakım ve onarım için ihaleye çıkılmasını ve firmalarla sözleşme imzalanmasını önermiştik ancak meclisten geçmedi.

Zaten tüm sorunlar buradan kaynaklandı. Geçmiş dönemlerde kalitesiz yağ ve sahte yedek parçalar kullanıldığı için jeneratörler bozuldu.

Jeneratörlerin kurtulması için en kaliteli yağın kullanılması lazım. Bakım yapanların işinin ehli olması gerekiyor.

Sahte parça kullanıldığı zaman diğer parçaları da hasara uğratıyor. Orijinal parçalar getirilseydi, kötü yakıt kullanılmasaydı böyle olmazdı.

Parçaların gerçek mi sahte mi olduğunu anlamak için kullanılması lazım. Bu nedenle alım yapılan firmayla sözleşme yapılmalı ki günün sonunda gereği yerine getirilsin.

Mesela iki numaralı jeneratör için ihaleye çıkılmış, Çin malı parçalar gelmiş ve takılmış. Bu parçaların kullanılmasına dolayı 5 ay sonra yeniden arıza olmuş.

Biz bunu tespit ettik ve hepsi mahkemelik oldu. Sayıştay, polis araştırma yaptı. Gerekli raporlar hazırlandı. Bana göre Çin malı getiren firma tüm zararı ödemeli.

Ama elimizde bakım sözleşmesi olsaydı bugün hiçbirimiz sıkıntı yaşamayacaktık.

Elektrik kesintisi olmaması için elimizden geleni yapacağız. Temmuz ayı geldi, sıcaklıklar arttı bu nedenle hiçbir santralin arızalı olmaması gerekiyor.

Şimdi bir termik santral ve 7 jeneratörle üretimi yapıyoruz.

Şaşırdım kaldım

Büyükyılmaz, kurumun çok ciddi sıkıntıları olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

Üretim için 12 bin ton akaryakıt geliyor ancak ödeme yapmam için 51 milyon TL’ye ihtiyacım var. Maliyeden kuruma gelecek olan para 5 milyon lira. Şimdi banka banka dolaşıp para bulmaya çalışıyoruz. Büyük sıkıntılar içerisindeyiz, nasıl çözüm bulacağız şaşırdım kaldım. Devlet kurumları süre istemişti ama elektrik ödemedi. Gerçi devlet kurumlarını kessek elimize ne geçecek bilmiyorum. Ama kesmesek de olmaz. Kafam karıştı ne olacak bilmiyorum. Alacaklarımızı tahsil edemediğimiz için sürekli faiz ödüyoruz. Böylesi bir manzara ile karşılaşacağımızı bilmiyordum.

Özkıraç: Yakıt yerine su

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, yaşanan elektrik kesintileri ve jeneratör arızasına değindi.

Özkıraç, 2019 yılında jeneratörlere alınan 4 bin tonluk yağın kalitesiz olduğunu belirterek, “Arızaların gerçek nedeni de budur” dedi.

Teknecik Elektrik Santrali’nden siyah dumanlar çıktığını dile getiren Özkıraç, “Orada insanlar çalışıyor. 3 kuruşluk rant için ülke insanını zehirleyemezsiniz” dedi.

Alınan kalitesiz yakıt ve yağın makineleri hurdaya çıkaracağını söyleyen Özkıraç, böyle giderse, kesintilerin artacağı ve ülkenin elektriksiz kalacağı yönünde uyarıda bulundu.

“Yakıt yerine su satın alınıyor” diyen Özkıraç, konuyla ilgili sorumlunun hükümet ve merkez ihale komisyonu olduğunu dile getirdi.

Kalitesiz yakıt ve yağın jeneratör ve terminale zarar vereceğini kaydeden Özkıraç, “Ülke karanlığa gömülmesin diye sabrımızı zorluyoruz ancak kötü yönetime müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.





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Yine kesinti olacak

Lefkoşa’da bugün, Şehit Çocuğu Arsaları Doğu Bölümü, Küçük Sanayi Batı Bölümü ve ikisi arasında kalan yol üzeri tesislere, 4 saat elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasındaki kesinti, alçak gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yapılacak. Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı’nın bir bölümü ve Zakaf bölgesine bir saat süreyle elektrik verilemeyecek. KIB-TEK Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-10.00 saatleri arasında olacak.