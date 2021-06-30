Bu arpalıktan kimler yemleniyor?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) her yıl

400-500 milyonluk vurgun olduğunu, bunun sadece akaryakıt ihalelerinde değil jeneratörlerin bakım işlerinden de yapıldığını söyledi.

Bakan Arıklı, “20-25 yıldan beri KIB-TEK arpalık haline getirilmiş. 400-500 milyonluk liralık vurgun oluyor her yıl. Ne kuruma atananlar ne bürokratlar ne ihaleyi yapanlar yargı karşısına çıkmamış. Sayıştay raporları da var ama asla mahkemeye çıkmamış” dedi

Meclis komitesinin KIB-TEK ile araştırmasına da değinen Arıklı, “Raporun şimdiye kadar 10 kere hazırlanması lazımdı ama seçime kadar uzatmak amacıyla o rapor bir türlü hazırlanmıyor” şeklinde devam etti.

Göreve gelmesiyle ilk iş olarak “adrese teslim ihaleleri” durdurduğunu belirten Arıklı, daha ucuza alınabileceğine inandığı için 38,8 dolar olan ihaleyi durdurduğunu ve 28 dolara alınmasını sağladığını ve kurumun 2 milyon 200 bin dolar kar edeceğini kaydetti.

Jeneratörlerde de yolsuzluk

Arıklı, katıldığı bir televizyon programda, yolsuzlukların, sadece akaryakıt ihalelerinde değil, jeneratör bakımlarında da yapıldığını söyleyen Arıklı, 8 jeneratörden 3 tanesinin atıl durumda olduğunu belirtti. Servislerde yan sanayi parçalar kullanıldığını, bu nedenle bazı jeneratörlerin bozulduğunu kaydeden Arıklı, “Biran evvel bu jeneratörleri orijinal parçalarıyla tamir etmek gerek. Aksi takdirde Temmuz-Ağustos aylarında pike ulaşıyoruz. Güneyden elektrik bile aldık bu dönem” dedi.

Sayıştay tarafından hazırlanana raporların da bulunduğunu ifade eden Arıklı, şöyle devam etti:

2010 yılından beri Sayıştay raporlarında 1 adım öne gidilmemiş. Sayıştay görevini yapıyor. Ama raporları işleme konulmuyor. Bu da Sayıştay’ı anlamsız kılıyor... Polisin yapması gereken Sayıştay’ın raporunu almak, onun üzerine inceleme yapıp onu savcılığa sunmak. Bizim baskılarımız ve üzerine düşmemiz sonucunda aylar sonra 2 dosya savcılığa gönderilebildi.

KIB-TEK’in 900 milyon TL’lik alacağının 400-450 milyonunun sanal borç olduğunu belirten Arıklı, bunların 1980'li yıllardan kalma, faize binmiş borçlar ya da ölen insanların borçları olduğunu kaydetti. Arıklı, “EL-SEN bu kurum batmaz diyor. Düz mantıkla baktığımızda doğru. Bu 900 milyonu ayıklamak gerekiyor. Bu yıl bu yapılıyor. Ölü alacakları bir kenara koyup, gerçek alacakları düzenleyecekler. Devletin, belediyelerin borçları var onları yapılandırmaya çalışıyoruz.

Özel sektörden de alacaklarımız var ve çok katı kurallara tabi tuttuk onları. Elektrikleri kesiliyor” dedi.