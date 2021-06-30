Benzer sabıkası var

Lefkoşa’da ihbar üzerine evinde yapılan aramada hintkeneviriyle az miktarda bonzai türü uyuşturucu bulunan Barışcan Deliceırmak hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle duruşmaya çıkarıldı. Zanlının hem benzer suçtan sabıkası olduğu hem de görüşülen davası bulunduğu açıklandı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 25 Haziran 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne yapılan ihbarda Barışcan Deliceırmak’ın tasarrufunda uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis memuru, 13.30-14.15 saatleri arasında zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını açıkladı.

Yapılan aramada yatak odasında komodin çekmecesinde 4 adet foil kâğıdına sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri ve 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının benzeri sabıkaları ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.