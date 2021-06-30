‘Yiğitler’ öksüz kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’ya bağlı Yiğitler köyünün sevilen muhtarı Raşit Özsağlam (70), yaşadığı kerpiç evin çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

İki katlı evin büyük bölümü tamamen çökerken, Raşit Özsağlam’ın eşi Hacer Özsağlam (65) ve kızı Müseret Özsağlam (34) yaralandı.

Göçük altında kalan ailenin üç ferdinin köy sakinleri tarafından enkazdan çıkarıldığı ancak ambulansla hastaneye götürülen muhtar Özsağlam’ın yolda yaşamını yitirdiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan anne ile kızı kısa sürede taburcu edilirken, çöken evinin yanına gelen Müseret Özsağlam gözyaşlarına boğuldu.

Çok sevdikleri muhtarlarını enkaz altından çıkaran ve ambulansa yerleştiren köyüler ise kısa süre sonra gelen acı haber karşısında adeta yıkıldı.

Muhtarın evine akın eden köylüler, “Altın gibi bir insanı kaybettik. O sadece muhtar değil bizim için bir babaydı, hizmetleri asla ve asla unutulmayacak” diyerek yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Üst katta yatıyordu

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; olay saat 00.30 sıralarında, aile uykuda olduğu esnada meydana geldi. Muhtar Raşit Özsağlam, üst katta çökmenin gerçekleştiği odada, kızı ile eşi ise alt katta uyuyordu. Meydana gelen çökme sonrası üst katta molozların arasında sıkışan Özsağlam, köylülerin yardımı ile güçlükle çıkarılarak, olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Özsağlam, yolda yaşamını yitirdi.

Eşi ve kızı taburcu oldu

Muhtarın eşi Hacer Özsağlam ile kızı Müserret Özsağlam, yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ile kızı kısa sürede taburcu edilirken, Hacer Özsağlam Çayönü köyünde bulunan diğer kızının evine gitti, Müserret Özsağlam ise çöken evlerinin önüne gelerek babasının ardından gözyaşı döktü.

Gece yarısı tahminen 00.30 sıralarında gürültüyle uyandığını ve ne olduğunu anlamadıklarını ve evin bir anda çöktüğünü kaydeden Müseret Özsağlam, evin yıkılacağına dair önceden herhangi bir belirti görülmediğini, birkaç kez sıvaların döküldüğünü ve bunun üzerine tamiratını yaptırdıklarını söyledi.