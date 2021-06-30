‘Olduğun yerden aldırırım’ demiş!

Girne’de ayrı yaşadığı eşini telefonda tehdit eden Cuma Güvenir, şikâyet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eşine karşı daha önce de benzer suçlar işlediği açıklandı.

Zanlının 27 Haziran 2021 tarihinde de eşini telefonda arayarak, “Seni olduğun yerden aldırtırım” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Kader Artan, zanlının Girne’de ikamet eden ayrı yaşadığı eşine telefonda tehdit ettiğini söyledi. Zanlının eşine hitaben “İstediğimi yaparım, seni olduğun yerden aldırtırım” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydeden polis memuru, Güvenir’in şikâyet üzerine tutuklandığını belirtti.

İlk suçu değil

Polis memuru Artan, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Cuma Güvenir’in eşine karşı daha önce de benzer suçlar işlediğini ifade ederek, teminat talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı Cuma Güvenir’in 75 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlı, yargılanıncaya kadar özgür kaldı.