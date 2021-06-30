Aracın hava filtresine saklamıştı!

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan dönerken aracının hava filtresinde ülkeye silah sokmaya çalışan Ünal Mertli Demir hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 8 ay hapse mahkûm edildi. Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan heyetin verdiği kararda ateşli silah tasarrufunun toplum güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Toplum güvenliği için risk

Kararı okuyan Yargıç İnan, 5 Aralık 2018 tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısı’nda bir polis ekibince TNN 613 plakalı ticari araçta yapılan aramada, hava filtresi içerisine gizlenmiş 7.65 mm çapında tabanca, şarjörü ve 3 adet 7.65 mm çapındaki canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Yargıç İnan, ateşli silah tasarrufu suçlarının ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı.

Yargıç Umut İnan, sanığın işlediği suçun kamuyu yakından ilgilendirdiğini belirterek bu tür suçlara caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirtti. İnan, ateşli silah tasarrufunun toplum güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Yargıç Umut İnan, sanığı heyet olarak işlemiş olduğu suçlardan 8 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.