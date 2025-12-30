Tehditle çözüm olmaz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum basınında mülkiyetle ilgili yeni davaların açılacağı yönünde yer alan haberleri değerlendirdi.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının mülkiyet konusu da dahil olmak üzere birçok başlıkta dava açma hakkı bulunduğunu ve uluslararası alanda hayata geçirilebilecek stratejik girişimlerin mevcut olduğunu belirtti.

Erhürman, mülkiyet meselesinin tek taraflı değerlendirmelerle ele alınamayacağını, Kıbrıs Türk halkının hak ve iradesinin yok sayılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Barışın çözümden önce başlaması ve çözümden sonra da devam etmesi gereken "bir inşa süreci" olduğunu vurgulayan Erhürman, barışa zarar vererek veya onu sürekli tehdit ederek çözüme ulaşılmayacağının altını çizdi.

İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararına dikkat çekti

Erhürman, yaptığı açıklamada, Rum basınına göre mülkiyetle ilgili yeni davaların açılması yönünde bazı hazırlıklar yapıldığını belirterek, bir süre önce İsrail ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın gündemde olduğunu ve ardından İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararını açıkladığını hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının mülkiyet konusu da aralarında olmak üzere pek çok konuda açabileceği davalar ve uluslararası alanda yapabileceği stratejik girişimler olduğunu belirten Erhürman, “Bir noktanın altını çizmek lazım... Kıbrıs Türk halkı çözüm istiyor. Bu çözüm, bu halkın eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarını güvence altına alacak bir çözüm olacak.” dedi.

“Hiç kimse Kıbrıs Türk halkını ‘zarıncatarak’ adil olmayan bir çözüme razı edebileceği yanılgısına kapılmasın.” ifadelerini kullanan Erhürman, insanları tek tek hedef tahtasına koyarak ve iki taraftaki insanlar arasındaki ilişkileri gererek bir yerlere varma hedefinin olmadığını kaydetti.

“Çözüm, iki referanduma, birkaç da imzaya bakar sonuçta… Ama barış, çözümden önce başlaması, çözümden sonra da devam etmesi gereken bir inşa sürecidir.” diyen Erhürman, barışa zarar vererek veya onu sürekli tehdit ederek çözüme ulaşılmayacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkını eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından vazgeçmeye veya ödün vermeye ne askeri anlaşmalar ne de bireylere veya ekonomiye yönelik tehditlerin razı edebileceğini belirten Erhürman, “Görüşme masası buradadır. Çözüme yardımcı olacak bir iklim oluşturmaya yönelik öneriler masadadır. Bilinmelidir ki çözüm ve barış iradesi konusunda, yalnızca masada değil, görüşme masası kurulmuşken o masa dışında yaptıklarımızla da değerlendirileceğiz.” dedi.

Erhürman, Üstel’le görüştü

Bu arada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen olağan görüşmede görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi toplantısında, devlet geleneği kapsamında 15 günde bir başbakan ile toplantı yapılacağını açıklamıştı.



Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2025, 10:12