Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 6 Aralık 2026 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi öncesinde UBP'nin 50 milletvekili adayıyla seçim kampanyası istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda milletvekili adaylarına seslenen Başbakan Üstel, UBP'nin seçimlere birlik ve beraberlik içerisinde hazırlandığını belirterek, tek başına iktidar hedefinin artık ulaşılabilir bir siyasi hedef haline geldiğini vurguladı.

Milletvekili adaylarını kutlayarak konuşmasına başlayan Üstel, aday belirleme sürecindeki rekabetin geride bırakılması ve tüm enerjinin seçim başarısına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Üstel, “Bu masada bulunan 50 milletvekili adayının her biri, Ulusal Birlik Partisi'nin sorumluluğunu taşıyor. Önümüzde birlikte çalışmamız ve birlikte başarmamız gereken önemli bir süreç var” ifadelerini kullandı.

Aday listesinde yer alamayan isimlerin de partinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Üstel, seçim sürecinde hiçbir yol arkadaşının dışarıda bırakılmayacağını, bütün teşkilatların ortak hedef doğrultusunda çalışacağını belirtti.

UBP'nin siyasi gücünü ve örgütlü yapısını koruduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, seçimlerde ortaya koyacakları mücadelenin güçlü bir iktidarla sonuçlanacağına inandığını söyledi.

“Onların işi muhalefet, iktidar bizim işimiz”

Konuşmasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne de eleştiriler yönelten Üstel, muhalefetin seçim sürecinde hizmet ve proje üretmek yerine UBP'yi hedef alan bir dil kullandığını savundu.

CTP'nin UBP mensuplarına, bürokratlara ve hükümette görev yapan isimlere yönelik söylemlerini eleştiren Üstel, UBP'nin bu iddialara hizmetleri ve projeleriyle karşılık vereceğini belirtti.

“Bizim projelerimiz var. Onların laftan başka bir şeyleri yok. Biz halkımızın karşısına yapacağımız hastanelerle, yollarla, konutlarla, enerji yatırımlarıyla, gençlerimiz ve kadınlarımıza yönelik projelerimizle, yeni istihdam hedefleriyle çıkıyoruz” diyen Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz ‘Yapacağız’ diyoruz, onlar ‘Bozacağız’ diyorlar. Biz yeni hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz; onlar yapılanları ortadan kaldırmanın hesabını yapıyorlar.”

Üstel, “Onların işi muhalefet, iktidar bizim işimiz. Onlar konuşur, biz yaparız. Yine öyle olacak. Biz iktidar olacağız. Çok çalışacak, tek başımıza iktidar olacağız” ifadelerini kullandı.