Yatırımcılar endişeli

Dünya son 11 gündür, ABD’de dört büyük bankanın zincirleme bir etki ile batmasına yol açan küresel bir bankacılık krizine tanıklık ediyor. Yatırımcılar şaşkına dönerken, iflasların ne kadar devam edeceği belirsizliğini koruyor. Kripto piyasalarındaki çöküş ve müşterilerin topluca kaçısı Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature Bank ve Credit Suisse gibi dev bankaları batırırken, Fist Republic Bank şu anda sallantıda bulunuyor.

Silikon Vadisi Bankası'nda 9 Mart'ta müşterilerin kaçması, bir günde 42 milyar dolarlık mevduat kaybına neden olurken, bir hafta içinde batan üç Amerikan kredi kuruluşu arasında yer aldı. Amerikan bankalarının piyasa değerinden tam 229 milyar doları silindi, hazine getirileri düştü. Bununla birlikte, Avrupa ve Japonya'daki bankaların hisse fiyatları da düştü.

İşte küresel bankacılık krizinin etkilediği bankalar ve kayıpları...

Silvergate

Silvergate, kripto endüstrisinin değer kaybetmesi nedeniyle çöken ilk ABD bankası oldu. Federal Rezerv'in yetkilendirmesiyle Federal Mevduat Sigorta Kurumu devreye girmeye çalıştı ve yönetimle kapanmayı önlemenin yollarını tartıştı. Ancak banka, düzenleyicilerin incelemeleri ve Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık biriminin Sam Bankman-Fried'in çökmüş kripto devleri FTX ve Alameda Research ile ilişkilerine yönelik cezai soruşturması nedeniyle toparlanamadı. Banka 8 Mart'ta faaliyetlerini sonlandırmayı ve bankayı tasfiye etmeyi planladığını açıkladı.

Silicon Valley Bank

Silvergate'in iflas ilanın ardından, Silicon Valley Bank'taki yatırımcılar ve mevduat sahipleri, şirket 8 Mart'ta 2,25 milyar dolarlık hisse satma planını ve yatırım portföyünde önemli kayıplar olduğunu açıkladığında zaten gergindi. Şirketin hisseleri ertesi gün bu haber üzerine yüzde 60 değer kaybetti ve ertesi gün FDIC kayyumuna devredildi. ABD'li düzenleyiciler uygun bir alıcı bulamayınca bankanın tasfiye edilmesi için harekete geçti. Ancak, FDIC'nin birden fazla potansiyel alıcıdan teklif aldı ve tasfiye ertelendi.

Signature bank

Signature Bank, 12 Mart'ta şirketin mevduatlarının yaklaşık yüzde 20'sine ulaşan müşteri para çekme işlemlerindeki artışın ardından ABD tarihindeki üçüncü en büyük banka iflasını yaşadı. Silvergate'in iflası, Signature Bank daha az kripto para ile çalışmasına rağmen müşterileri mevduatlarını Signature Bank'ta tutma konusunda tedirgin etti. Ardından Federal düzenleyiciler, bankayı kayyuma devretti. Hem sigortalı hem de sigortasız müşterilere, düzenleyicilerin "sistemik risk muafiyeti" olarak bilinen bir hüküm uyarınca tüm mevduatlarına erişim verildi.

Credit Suisse

Credit Suisse, İsviçreli yetkililerin daha geniş bir mali krizden kaçınmayı amaçlayan 3 milyar franklık (3,2 milyar dolar) bir satın alma için UBS Group AG ile bir anlaşmaya aracılık etmesiyle tasfiye oldu. Söz konusu olan diğer tek seçenek tam ya da kısmi kamulaştırmaydı.

First Republic

First Republic Bank, ABD'deki üç rakibini batıran müşteri kaçışının kurbanı oldu ve potansiyel mevduat çıkışlarına ilişkin bir tahmine göre bu rakam 89 milyar dolar. ABD'li on bir kredi kuruluşu geçen hafta First Republic Bank'ı 30 milyar dolarlık nakit akışıyla desteklemeye çalıştı. Ancak teknoloji dünyasının seçkinlerinin ve diğer varlıklı bireylerin kişisel bankacılık ihtiyaçlarını karşılayan San Francisco merkezli şirket, yine de çok sayıda kredi notunun düşürülmesiyle tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.