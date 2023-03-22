Hayatı anlatan kareler

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin Telsim’in iletişim desteğiyle düzenlediği XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Seçici kurulun, yarışmaya eser veren 90 katılımcının toplam bin 660 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler sonucunda, 34 katılımcının 89 fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu. Başarı Ödülleri, Fatma Arca, Engin Arca, Hasan Bağlar, Kutlay Muazzez Halkseven ve Mehmet Gökyiğit’in oldu. Bu yıl ilk kez toplam 15 ödül verilen Devlet Fotoğraf Yarışması’nda Mansiyonlar ise Yıltan Taşçı, Veysi Canateş, Başar Taşlı, Altuğ Galip ve Ulaş Sönmez’e gitti.

Yarışmada Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü Atila Karaderi ve Seçici Kurul Özel Ödülü’nü de Hasan Bağlar almaya hak kazandı.

Bu yıl ilk kez 6 kategoride düzenlenen yarışmanın iki kategorisinde Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanan Mehmet Gökyiğit, toplam 11 fotoğrafının sergileme alması sonucunda da En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nün sahibi oldu.

34 katılımcının 89 fotoğrafı…

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde öğretim üyesi ve Güzel Sanatlar Ensititüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Ürper, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu ile KKTC’den ödüllü yönetmen ve Fotoğraf Sanatçısı Doğu Akdeniz Üniversitesi Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğr. Gör. Mert Yusuf Özlük ile yarışmanın Mimari kategorisinde de mimar Özge Samioğlu’ndan oluşan seçici kurul, değerlendirmelerini 2 Şubat 2023 tarihinde tamamladı.

Seçici kurulun, yarışmaya eser veren 90 katılımcının toplam bin 660 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler sonucunda, 34 katılımcının 89 fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu.

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda, 6 kategoride gerçekleştirilen XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Lines” isimli fotoğrafıyla Fatma Arca’nın ve Mansiyon “Terslik” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı’nın oldu.

Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Merdivenler” isimli fotoğrafıyla Engin Arca’nın, Mansiyon da “Pistlerde” isimli fotoğrafıyla Veysi Canateş’in oldu.

Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülüne ise “Symmetry” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar layık görülürken, Mansiyonu da “King” isimli fotoğrafıyla Başar Taşlı aldı.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl ilk kez eklenen kategorilerinden, Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Milkyway” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in ve Mansiyon “Vouni Palace” isimli fotoğrafıyla Altuğ Galip’in olurken, Kavramsal (Serbest) kategorisindeki Başarı Ödülü’ne de “Objects” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit ve Mansiyon “Kuşlar” isimli fotoğrafıyla da Ulaş Sönmez layık bulundu.

Ödül töreni yapılacak

Mimari (Siyah&Beyaz), Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorisindeki Başarı Ödülü “Özdal Su Toplama Havuzu” isimli fotoğrafıyla Kutlay Muazzez Halkseven’in ve Mansiyon “Dikdörtgenler” isimli fotoğrafıyla Ulaş Sönmez’in oldu.

XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın özel ödüllerinden Kültür Dairesi Özel Ödülü, yarışmaya Mimari (Siyah&Beyaz), Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorisinde katılan “Gazi” isimli fotoğrafıyla Atila Karaderi’ye giderken, Seçici Kurul Özel Ödülü de yarışmaya Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde katılan “Kadın Özgürce Yaşar” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar’ın oldu.

Bu yıl ilk kez toplam 15 ödül verilen Devlet Fotoğraf Yarışması’nda, sergileme alan 11 fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nün de sahibi oldu. Gökyiğit’in yarışmada ödül ve sergileme alan 11 eserinin ismi ise şöyle sıralandı; “Milkyway”, “Flirting”, “Objects”, “Toros 1”, “Gazi Lisesi”, “Blue City”, “Illuminated”, “Turkish Stars”, “Big Boss”, “Che Forever”, “Jiaju”.

Ödüller, tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacak olan, XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışında sahiplerini bulacak.