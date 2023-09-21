Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunun ikinci gününde ateşkes sağlandı. Karabağ Ermenileri kendilerini lağvederek silah bırakmayı kabul etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesin Rus güçlerinin katılımıyla gerçekleştiğini duyurdu. Ateşkes saat 12.00 itibariyle yürürlüğe girdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Ermenistan'ın bıraktığı kanunsuz birlikler Karabağ'dan çıkarıldı." dedi. Karabağ Ermenileri lağvedilmeyi ve silahları tamamen bırakmayı kabul etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Rus barış güçlerinin katılımıyla ateşkes anlaşmasına varıldı. Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı." açıklamasını yaptı.

Rus haber ajansı IFAX, "Karabağ Ermenileri yarın Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelecek" dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Ermenistan'ın Rusya'ya yönelttiği 'yeterince bir şey yapmıyor" eleştirileri reddedildi. Kremlin, "Azerbaycan'ın kendi toprakları üzerindeki hareketlerinden bahsediyoruz" vurgusunda bulundu.

Ermeni halkı ile hiçbir düşmanlığımız yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düzenlediği basın toplantısında Karabağ'daki son duruma ilişkin, operasyonunun başarıyla tamamlandığını söyledi.

Aliyev açıklamasında şunları kaydetti:

"Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Ermenistan'ın bıraktığı kanunsuz birlikler Karabağ'dan çıkarıldı. Karabağ'da sivillerin zarar görmemesine özen gösterdik. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı. Artık yasa dışı Ermeni silahlı grupların mevzilerinden çıkıp, silahlarını teslim etme süreci başlamıştır. Karabağ'daki Ermeni ahali de artık rahat nefes alabilecek. Onlar bizim vatandaşımızdır. Ermeni halkı ile hiçbir düşmanlığımız yok. Biz suç rejiminin başındakileri suçladık.”

Aliyev, operasyon öncesinde tüm birliklere Karabağ'daki Ermeni nüfusun zarar görmemesi için ciddi talimat verdiğini bildirerek "Biz yüksek hassasiyetli silahlar kullanarak bunu başardık. Ordumuzun profesyonelliği sayesinde siviller kendilerini tamamen sigortalanmış gibi hissetti. Sivil altyapıya da ateş edilmemesi talimatı verilmişti. Ordumuzun profesyonelliği ve teknik olanakları bize bu görevi onurla yerine getirmeye olanak sağladı." dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023, 09:46