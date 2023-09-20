O da kaçak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Gülseren bölgesinde bir apartman dairesinde, elektrik faturasının ödenmesiyle ilgili çıkan bıçaklı kavgada, arkadaşını elinden yaralayan Nijerya uyruklu Precious Ugonna Chukwuma hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, 2020 yılından itibaren ülkede kaçak olduğu açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Vasfi Özbey, zanlının 15 Eylül’de, saat 19.00 sıralarında, Gülseren bölgesinde bir apartman dairesi içerisinde, elektrik faturası için kendisine para vermedikleri gerekçesi ile ev arkadaşları ile tartıştığı esnada, mutfaktan almış olduğu bıçak ile kendisini sakinleştirmeye çalışan David Bakom isimli şahsı sağ ol orta ve yüzük parmaklarından yaraladığını anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının 2020 yılından itibaren ülkemizde izinsiz ikamet ettiğini açıkladı ve davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

