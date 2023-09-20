İlk sırada İngilizler

Güney Kıbrıs turizmi, pandemi öncesindeki rakamları zorlamaya başladı. Yayınlanan istatistiklere göre; sadece geçtiğimiz Ağustos ayında Güney Kıbrıs’a 511 bin 387 turist gitti.

Ocak-Ağustos dönemi, yani 8 ayın toplamı ise 2 milyon 648 bin 795 oldu.

Politis gazetesi, ilk sırayı İngiliz turistlerin aldığını belirtirken, bu yıl İsrail’den turist akışının büyük artış gösterdiğine dikkat çekti.

Larnaka ile İsrail arasında uçuş mesafesinin kısa olması, Güney Kıbrıs’ta tatili daha cazip hale getiriyor.

Adaya gelen turistlerin ağırlıklı olarak Larnaka, L,imasol, Ayia Napa ve Baf’ta konakladığı belirtiliyor.

Kuzeyde yolcu sayısı milyonu bulmadı

Kuzey Kıbrıs’taki istatistikler ise adaya gelen yolcu sayısını yansıtıyor. Buna göre; 2023 yılının ilk 7 ayında yani Ocak-Temmuz aylarını kapsayan süre içerisinde ülkeye gelen yolcu sayısı 944 bin 231 oldu.

2022 yılı Ocak - Temmuz döneminde hava ve deniz yolu ile KKTC’ye gelen yolcu sayısı (KKTC uyruklular hariç) 682 bin 14 iken 2023 yılı Ocak - Temmuz döneminde bu sayı % 38,4 oranında artarak 944 bin 231 olarak gerçekleşti.