Gazimağusa Belediyesi (GMB), Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “Temiz Okul, Temiz Şehir” projesini başlattı.

Gazimağusa Belediyesi, bu projede, kent genelinde sadece hem temizlik hem de gelecek nesillere çevreye duyarlı bir yaşam kültürü kazandırma hedefiyle hareket ediyor.

Kent genelinde temizlik bilincini artırmak, çevre duyarlılığını güçlendirmek ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında bugün kentte eğitim veren tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının yöneticilerinin katıldığı geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye’den verilen bilgiye göre; Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu stratejik plan kapsamında projeyi hazırlayıp uygulamasını yürüten Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Emiroğlu, KKTC Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Eğitim Denetmeni Osman Vaiz, Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Müge Evram ve projenin denetiminde görev alacak Gazimağusa Belediyesi Temizlik Birimi Sorumlusu Ahmet İlktaç katıldığı toplandı Belediye binasında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Uluçay, projenin yalnızca bir temizlik kampanyası değil, kent aidiyetini güçlendiren bir toplumsal bilinç hareketi olduğunu söyledi.

Uluçay, “Temiz bir şehir, onu sahiplenen bireylerle mümkündür. Çocuklarımızdan başlayarak her bireyin bu bilinci taşımasını istiyoruz. Okullarımızla, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle el ele vererek temiz bir Gazimağusa için yola çıkıyoruz.” dedi.

Projenin aşamaları

KKTC Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Eğitim Denetmeni Osman Vaiz ile Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Müge Evram toplantıda, eğitimciler ve okul yöneticilerine proje kapsamı, katılım koşulları, değerlendirme kriterleri, teslim süreçleri ve teknik detayları aktardı.

Okulların temizlik ve hijyen konusunda örnek olmalarını teşvik eden bu uygulamada, belirlenen kriterleri yerine getiren kurumlar “Beyaz Bayrak” ile ödüllendirilecek.

Öğrencilerin bireysel ya da grup olarak katılım gösterebileceği “Temiz Şehir Rozeti” etkinliği ile çevre bilincinin artırılması ve öğrencilerin yaşadıkları çevreye karşı sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerin çevre duyarlılığını sanatsal ifade biçimleriyle birleştirmeleri hedeflenen, kampanyanın son ayağında, ilköğretim öğrencileri için Resim-Afiş-Logo Yarışması, Ortaöğretim öğrencileri için ise Yapay Zeka Destekli Resim-Afiş-Logo Yarışması düzenlenecek.

Beyaz Bayrak

Projenin “Beyaz Bayrak” etabında okulların uygulama süreçleri Gazimağusa Belediyesi Temizlik Birimi ekipleri tarafından, diğer etap değerlendirmeleri ise oluşturulan kurul tarafından yapılacak.

Kampanyanın tüm aşamalarının tamamlanmasının ardından, ödül töreni 2026 yılı Mart ayında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Törende, proje sürecinde başarı gösteren öğrencilere ve okullara ödülleri takdim edilecek.

