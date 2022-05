‘Tenceremiz boş kaldı’

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazara alıverişe gelenlerden bazıları fiyatların marketlere göre daha uygun olduğunu, buna rağmen yine ihtiyaçlarını almakta zorlandıklarını dile getirdi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Çok kısıtlı alışveriş yapabiliyoruz. Buzdolaplarımız, tencerelerimiz boş” dedi.

Bu arada pazarda dün domates kilosu 30 liradan satılırken, mevsim meyvesi kayısı 25 ile 27 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı bekledi. geçtiğimiz haftalarda kilosu 30 liraya kadar çıkan salatalık ise 5 liradan alıcı bekledi.

Ne dediler?

Ayten Ünsal:

“Pazardaki ürünlerin fiyatları marketlere oranla daha hesaplı gibi gözükse de yine de alışveriş yapamıyoruz. Tezgâhlara baktığımızda fiyatlar nedeniyle yüzümüz düşüyor. Meyve fiyatları cep yakıyor. Önceden haftalık alışveriş yapabiliyorduk, şimdi ise buzdolaplarımız boş, insanlar artık sadece tadımlık alışveriş yapıyor.”

Hüseyin Toprak:

“Hayat pahalılığıyla, zamlarla bir aile geçindirmek çok zor… Benzine zam geldi, tüpün de zam fiyatı artacak. Her gün her şeye zam geliyor. Yaz geldi domatesin kilosu 30 lira, domates bile alamıyoruz artık. Asgari ücretle geçinenler için, hayat pahalılığı çok büyük bir sorun. Yetkililer bu hayat pahalılığına bir çözüm yolu bulmalıdır.”

Musa Günerhan:

“Pazardaki fiyatlar çok yüksek… Yaz mevsimiyle birlikte fiyatların düşmesi gerekirken beklediğimiz olmadı. Pazarda doğru düzgün bir şey almadan para bitmiş oluyor, elimizde bir şey kalmıyor. Kendim üretim yapmak istesem bin lira su faturası gelecek. İnsanlar ne ferdi olarak üretim yapabiliyor ne de alışveriş yapabiliyor.”

Ercan Kaya:

“Marketlere kıyasla pazar fiyatları hem daha uygun hem de organik ve doğal ürünler bulabiliyoruz. Genel bir hayat pahalılığı olduğu için bütçemizi tasarruflu olarak kullanmak durumundayız. Pazardan her hafta hellim alırdım artık 2 haftada bir alıyorum. Eskiden poşetlerde en az bir kilo olurdu, şimdi ise yarım kilo ya da taneyle alışveriş yapıyoruz.”

Hatice Un:

“Asgari ücretle geçinmek o kadar zor ki, sürekli her şeye zam geliyor. Bir koli yumurta 65 lira oldu. Aileler geçinemiyor, çocuklar var. Bir ürün alırsam diğer üründen mahrum kalıyorum. Gönlümüzce alışveriş yapamıyoruz. Patates Kıbrıs’ta üretilirdi şimdi piyasada kilosu 20 liraya satılıyor. Tencereye koyacak yemek yok. Yetkililer lütfen halkın sesini duysun.”

Arif Salih Kırdağ:

“Parası olan alabiliyor, alamayan yarım kilo alıyor aldıklarını da çocuklarına veriyor, kendisi aç kalıyor. İnsanların aldıkları yetmiyor, üretim yapanlar da zor durumda. Her şey çok pahalı, ülkemizin ihracat ve ithalat kapıları olması gerekir. Biz de ülke olarak kendi ekonomik kalkınmamızı sağlamalıyız.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Karpuz: 5 lira

Patlıcan: 15 lira

Domates: 30 lira

Salatalık: 5 lira

Soğan: 10 lira

Kabak: 8 lira

Lahana: 10 lira

Karnabahar: 15 lira

Patates: 20 lira

Şeftali: 20 lira

Kapya biber: 20 lira

Muz: 15 lira

Kayısı: 25-27 lira