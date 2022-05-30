Defter tutuyordu

Lefkoşa'da kiraladığı apartman dairesinde 23 yaşındaki G.L.S. (K) ile 25 yaşındaki M.M.U.’ya (K) fuhuş yaptırdığı ve bu yolla kazanç sağladığı tespit edilen Rosemary Ese Bramioh tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada zanlının evinde yapılan aramada fuhuştan temin edilen kazançları gösteren iki adet defter ve fuhuş geliri olduğuna inanılan 12 bin 500 TL ve 50 dolar bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Rosemary Ese Bramioh’un 2022 yılı Şubat ile Mayıs ayları içerisinde kontrolü altınla bulundurduğu Lefkoşa’daki apartman dairesinde G.L.S. ve M.M. U.’yi para karşılığı fuhuşa teşvik ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının tutuklandığını, tasarrufunda fuhuştan temin edilen kazançları gösteren iki adet defter ve fuhuş geliri olduğuna inanılan 12 bin 500 TL ile 50 dolar bulunduğunu belirtti.

Polis, temin edilmesi gereken ifadeler, olay mahallinde incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlının tasarrufunda bulunan paranın akıbeti ile ilgili soruşturma yapılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere olumsuz yönde etki etme edebileceğini ifade ederek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ,’fahişelik yaptırma, kontrolü altındaki binada fuhuş yapılmasına izin verme, fuhuşa teşvik’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.