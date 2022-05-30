Amerika’ya gidecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa sakinlerinden Selengüçlü ailesinin ‘Serebral Palsi’ hastası olan 4 buçuk yaşındaki oğulları Kuzey yardım bekliyor. Doğumu sırasında oksijensiz kaldığı için kas hücreleri zarar gören minik Kuzey’in sağlığına kavuşabilmesi için Amerika’da bir hastanede ameliyat olması gerekiyor. Minik Kuzey’in ameliyat dahil tüm masrafları için 68 bin dolar paraya ihtiyaçları olduğunu belirten ailesi, yardım kampanyası başlattıklarını ve şu ana kadar sadece 5 bin 500 dolar topladıklarını açıkladı. Aile, ameliyat tarihine kadar 45 bin dolar paranın hastaneye gönderilmesi gerektiğini belirtti.

45 bin dolara ihtiyaç var

Diyalog muhabirine konuşan baba Gürdal Selengüçlü, doğum esnasında Kuzey’in oksijensiz kalması nedeni ile “serebral palsi” diye adlandırılan kas hastalığına yakalandığını, tedavisi için Amerika’nın başkenti Washington’da bir hastane tarafından kabul edildiğini söyledi. Selengüçlü, ameliyat dahil tüm masrafların 68 bin dolar tuttuğunu açıkladı. Önümüzdeki Temmuz ayında ameliyat gününün belirleneceğini, Ekim ayında ise operasyonun gerçekleşeceğini ifade eden Gürdal Selengüçlü, o tarihe kadar 45 bin dolar paranın hastaneye gönderilmesi gerektiğini belirtti. Selengüçlü, şu ana kadar sadece 5 bin 500 dolar topladıklarını ifade ederek, tüm halktan kampanyaya destek olmasını istedi.

Aile destek bekliyor

Baba Selengüçlü, Kuzey’e yardım kampanyası için açılan hesap numaralarını da açıklayarak, duyarlı ve hayırsever kişilerden el uzatmalarını istedi.

Minik Kuzey’e yardım için banka hesap numaraları şöyle:

Türk Lirası : TR 250001000861971264105004

Sterlin: TR 410001000861971264105007

Euro: TR 680001000861971264105006

Dolar: 680001000861971264105005

Serebral palsi nedir?

Serebral palsi, kas aktivitesi ve vücut duruşu ile ilgili bir grup problemi tanımlayan rahatsızlıktır. Beyin henüz gelişme aşamasındayken meydana gelen hasar sonrasında gelişir. Belirti ve bulgular süt çocukluğu ve okul öncesi dönemde kendisini göstermeye başlar. Anormal refleksler, vücudun gevşekliği, gövde ve ekstremitelerde sertlik, duruş bozuklukları ve yürüme bozukluğu, serebral palsili çocuklarda görülebilen belirtiler arasında yer alır.

Serebral kelimesi beyin anlamına gelir. Palsi ise hareket zayıflığı ve felç durumunu ifade etmek için kullanılır. Serebral palsi ya da diğer bir ifadeyle beyin felci, temel olarak kasların tonusunu, hareketini ve kişinin motor becerileri etkileyen bir problemdir. Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller.